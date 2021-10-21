全美首見 新州運動博彩 上月賺進10.1億

新澤西州運動博彩業9月繳出10億1000萬元的成績，刷新新州及全國運動博彩合法化以來單一月份最高的營收紀錄。圖為一名賭客在大西洋城賭場對運動賽事下注。(美聯社)

新澤西州 運動博彩業9月營收 表現亮眼，繳出營業額10億1000萬元的成績，刷新新州 及全國運動博彩合法化以來單一月份最高的營收紀錄；其中至少8200萬元的收入是由賭場及賽馬事業貢獻，而收入的最大來源除了賭客的下注外，也有少部分的賭場館內消費；此外，與去年同期相較，實體賭場收入增加30%，線上下注的收入也增加10%。

美國博彩企業公會(American Gaming Association)副主席克拉克(Casey Clark)說：「新澤西州一直是一個強大的博彩市場，9月營收突破10億元大關，說明多數民眾都已經接受了『合法且受政府監管』的運動博彩企業。」

新州博彩事業部門統計顯示，9月分全州最賺錢的體育博彩場館，是位於東拉瑟福德(East Rutherford)的草原地賽馬場(Meadowlands Racetrack)，9月分營收達4100萬。

至於普通賭場的營收表現更是亮眼，前三名都位於大西洋城(Atlantic City)，波哥大賭場(Borgata)9月從賭客手上贏得1億1100萬元，較去年同期增長75%；排名第二的硬石賭場(Hard Rock)則贏得4860萬元，與去年相比漲幅約36%；好世界賭場(Tropicana)則排名第三，獲利3480萬元，比去年9月多33%。

網路下注也熱門

此外，受疫情影響，網路下注的賭客數量也有增加，博弈網站「數位渡假村」(Resorts Digital)9月就從賭客下注金額中贏得4150萬元，業績進步68%。

新澤西州算是全美較早全面開放博彩事業的州，雖一度有違反聯邦法規的疑慮，但在2018年時於聯邦最高法院獲得勝訴判決，不只為本州的博彩企業掙得合法地位，更為全美博彩合法化打下堅實法律基礎；此後新州的博彩事業獲利表現在全國排名名列前茅，這次突破10億元大關，也打破該州2020年12月創下的9億9600萬元下注金額的紀錄。