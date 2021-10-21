我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

全美首見 新州運動博彩 上月賺進10.1億

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州運動博彩業9月繳出10億1000萬元的成績，刷新新州及全國運動博彩合法化以來單一月份最高的營收紀錄。圖為一名賭客在大西洋城賭場對運動賽事下注。(美聯社)
新澤西州運動博彩業9月繳出10億1000萬元的成績，刷新新州及全國運動博彩合法化以來單一月份最高的營收紀錄。圖為一名賭客在大西洋城賭場對運動賽事下注。(美聯社)

新澤西州運動博彩業9月營收表現亮眼，繳出營業額10億1000萬元的成績，刷新新州及全國運動博彩合法化以來單一月份最高的營收紀錄；其中至少8200萬元的收入是由賭場及賽馬事業貢獻，而收入的最大來源除了賭客的下注外，也有少部分的賭場館內消費；此外，與去年同期相較，實體賭場收入增加30%，線上下注的收入也增加10%。

美國博彩企業公會(American Gaming Association)副主席克拉克(Casey Clark)說：「新澤西州一直是一個強大的博彩市場，9月營收突破10億元大關，說明多數民眾都已經接受了『合法且受政府監管』的運動博彩企業。」

新州博彩事業部門統計顯示，9月分全州最賺錢的體育博彩場館，是位於東拉瑟福德(East Rutherford)的草原地賽馬場(Meadowlands Racetrack)，9月分營收達4100萬。

至於普通賭場的營收表現更是亮眼，前三名都位於大西洋城(Atlantic City)，波哥大賭場(Borgata)9月從賭客手上贏得1億1100萬元，較去年同期增長75%；排名第二的硬石賭場(Hard Rock)則贏得4860萬元，與去年相比漲幅約36%；好世界賭場(Tropicana)則排名第三，獲利3480萬元，比去年9月多33%。

網路下注也熱門

此外，受疫情影響，網路下注的賭客數量也有增加，博弈網站「數位渡假村」(Resorts Digital)9月就從賭客下注金額中贏得4150萬元，業績進步68%。

新澤西州算是全美較早全面開放博彩事業的州，雖一度有違反聯邦法規的疑慮，但在2018年時於聯邦最高法院獲得勝訴判決，不只為本州的博彩企業掙得合法地位，更為全美博彩合法化打下堅實法律基礎；此後新州的博彩事業獲利表現在全國排名名列前茅，這次突破10億元大關，也打破該州2020年12月創下的9億9600萬元下注金額的紀錄。

新澤西州 營收 新州

上一則

新州州府員工 未來1個月全面恢復實體辦公

下一則

8旬反核武入獄 賓州修女萊斯91歲高齡逝世

延伸閱讀

返校日舞會後4確診 新州高中200生隔離

返校日舞會後4確診 新州高中200生隔離
維持政策一致性 新州部分學校不拆塑膠隔板

維持政策一致性 新州部分學校不拆塑膠隔板
新州砸7億 減輕父母托兒負擔

新州砸7億 減輕父母托兒負擔
新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

聯邦水災保險調漲 79%新州人半年後有感

聯邦水災保險調漲 79%新州人半年後有感

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
包括南伊大在內的多所中西部大學，正面臨入學人數不斷減少的困境。(南伊大臉書截圖)

全美大學生人數創14年新低 中西部大學減少最多

2021-10-20 10:32
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除