返校日舞會後4確診 新州高中200生隔離

新澤西州斯波伍德高中四名學生在上周末參加返校日舞會後傳出確診感染新冠肺炎，該校將近200名學生被迫進行隔離。(CBS紐約地方電視台截圖)

新澤西州斯波伍德高中(Spotswood High School)四名學生在上周末參加返校日舞會後傳出確診感染新冠肺炎 ，該校將近200名學生被迫進行隔離。

當地學區 總監皮博迪(Graham Peabody)表示，截至15日上午共181名學生被列入染疫者接觸對象而接受隔離，不過他強調：「隨著新冠疫苗接種愈加普及，校內的確診人數已維持降低的趨勢。」

根據該校官方網站公布的聲明，僅表示部分學生感到身體不適而在家休養；但有些家長則是反映在舞會結束後，他們的孩子被列入與校外其他感染新冠肺炎的患者有過接觸，斯波伍德高中校長艾咪‧雅布隆斯基(Amy Jablonski)也在聲明中表示：「而這些學生參加了我們的返校舞會。」

據稱，該校9年級至12年級的學生共375人參加返校舞會，這場舞會僅限於該學區學校的學生參加，註冊就讀斯波伍德高中的學生共725人。

活動期間，所有學生只有在跳舞和吃東西的時候可以拿下口罩，現場還將一部份的桌椅安排至走道上，盡可能讓學生們保持社交安全距離。

該校9月30日發出的返校交流活動參加許可函內文指出，任何參加舞會的同學若確診感染新冠肺炎，則需與校園隔離10天，並於10月19日返校；亦或學生可選擇在10月14日後接受新冠病毒篩檢 ，向校方提供陰性證明後於10月16日返校；此外，校方也建議所有學生返校上課前全面接受篩檢。

皮博迪表示，學區官員將持續關注新冠肺炎的確診數據更新，包含鎮上和郡內的統計，日後也會在安排校園活動時和地方及公衛官員諮詢，希望維護防疫標準的同時仍可顧及學生們的社交互動需求及心理健康。