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女搭賓州捷運遭性侵 現場乘客竟沒人報警

編譯林育正／綜合報導
一名女子13日晚間在賓州東南捷運的列車上遭到性侵，但同車乘客無人出手阻止或報警。(Getty Images)
一名女子13日晚間在賓州東南捷運的列車上遭到性侵，但同車乘客無人出手阻止或報警。(Getty Images)

一名女子13日晚間11時在賓州東南捷運(SEPTA)「市場-法蘭克福線」(Market-Frankford line)往上達比(Upper Darby)的列車上遭到性侵，雖然同車乘客拿出手機錄影，但無人出手阻止或報警，警方已逮捕犯案的35歲男子，將以強暴與傷害罪起訴。

SEPTA發言人布西(Andrew Busch)發布聲明表示：「一名SEPTA職員發現女子遭受攻擊撥打911報案，協助逮捕嫌疑犯。」SEPTA職員將犯案男子逮捕後，隨後警方辨識身分為35歲的恩戈(Fiston Ngoy)。

恩戈與受害女子於費城北邊同一站上車，超過40分鐘列車經過超過20站，男子先是騷擾和撫摸女子，雖然遭遇反抗，最後仍強暴得逞；列車到達最後一站，才由警方出手制止。

雖然警方並未對外公布監視畫面，但SEPTA警察局長內斯特(Thomas Nestel III)表示：「我能夠告訴你，車上的乘客舉起手機對著他們。」

恩戈宣稱他與被害女子認識，但不記得她的姓名，更表示他的行為是兩廂情願。

布西還表示：「發生在SEPTA市場-法蘭克福線的強暴案，是令人髮指的犯罪行為。當時有其他乘客在列車上親眼目睹這件慘案，若有人更快打911，應該能阻止案件發生。SEPTA呼籲乘客若看到犯罪或危險行為，請務必協助報案。」

監視器畫面剛好完整錄下整個犯案過程，讓檢方有足夠證據以強暴和傷害罪起訴。但畫面也顯示其他乘客儘管目睹整個犯案過程，但完全沒有出手幫忙。

上達比警司博恩哈特(Timothy Bernhardt)說：「我真的很震驚，這不是言語能夠形容的。我沒辦法想像你親眼看到這種事情發生，卻沒有人幫她。」

博恩哈特表示，受害女子送醫治療，目前已沒有大礙。警方也持續與SEPTA捷運駐警合作調查本案，並呼籲任何人若看到攻擊事件，應立即聯絡警方。

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