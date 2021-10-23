20多年老店 馬來檳城秋冬溫馨好滋味

具有20多年歷史，在美東地區擁有多家連鎖店，在新澤西 就有三家分店的“馬來檳城”(Penang) ，一向以其風味獨特的馬來菜和泰國菜聞名。愛好香辣美食 的朋友，值此秋冬時節，造訪馬來檳城，一定倍覺溫馨。

據馬來檳城餐館老闆介紹，20年前他在紐約法拉盛開設首家馬來檳城，為了滿足新州的食客們， 隨後陸續在新澤西開設多家分店，提供正宗的馬來菜和其它東南亞美食。同中國菜相比，烹調馬來菜時其食材往往需要經過更多道工序處理，烹調所用的一些香料和調味品從馬來西亞直接進口。 儘管近年來餐館所用的食材和原料都大幅上漲，馬來檳城依舊不斷以減少利潤的方式，來努力保持其供應的菜價不變，以回饋廣大愛護檳城的顧客。

馬來菜系使用多種辛香料調味烹製，以酸辣口味，顏色鮮麗豐富而聞名。造訪檳城必點的頭檯代表-印度 麵包。雖然叫印度麵包，其實質地薄薄的更像一張餅，色澤金黃，外脆內韌。與它匹配的咖喱雞香氣撲鼻，沾上麵包，微辣嗆口，回味悠長，且物超所值！

海南雞也是馬來檳城的招牌菜，特選新鮮走地雞，雞皮爽滑，鮮雞肉香味，令人食欲大動，胃口大開；另有一款以多種中藥材，經過長時間熬制而成，味道特別濃郁的肉骨茶，在天冷時喝，渾身都暖烘烘的，頗具抗寒效果呢。

在檳城的菜譜上僅湯麵和炒麵類就有20多種。特製檳城蝦面，檳城粿條湯，檳城魚頭米粉，冬陽米粉湯等富有南亞風味的湯麵，每款基本控制在10美元之內，物美價廉。幾十種經典菜品中，自然少不了具有典型馬來風味的馬來棧煎魚、干咖喱羊扒，馬來棧炒通菜，還有獨特的家傳秘方“檳城豆腐”, 白嫩入口即化，適合各種老少口味。

為滿足新州中部的多元需求，該店還設有各式美味砂鍋煲: 鹹魚茄子煲、咖喱牛腩煲，及多種健康疏菜和味極海鮮; 各類石鍋飯、客家炸肉、月光河粉、泰式香辣三鮮和泰式蘆筍蝦等特色美食。

馬來檳城期待您的光臨，天天優惠10%（堂吃外賣均可）!Edison: 732- 287-3038，505 Old Post Road, Edison, NJ 08817， penangedison.com；West Windsor: 609-897-9088; 635 Nassau Park Blvd., West Windsor, NJ08540 ，Penangprinceton.com；East Hanover: 973-887-6989，200 Rt.10 West, East

Hanover NJ 07936，Penangcuisine.com。營業時間: 日- 四: 11:00am - 10pm, 五&六: 11:00am - 10pm