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疫苗保護力減弱？ 賓州染疫率增

編譯林育正／綜合報導
賓州上個月已接種疫苗者確診和住院人數比例大幅上升，但疫苗在防止重症和住院依舊有效。(美聯社)
賓州上個月已接種疫苗者確診和住院人數比例大幅上升，但疫苗在防止重症和住院依舊有效。(美聯社)

賓州民眾即使已接種新冠肺炎疫苗，但上個月確診和住院人數比例大幅上升，代表保護力可能隨時間減弱。

賓州衛生廳最新資料顯示，在9月5日至10月4日間，13萬5000名新確診案例及近5000名住院者中，已接種者占26%；衛生廳9月14日最初發布突破性感染數據時，已接種者在新確診和住院案例中分別只占6%和5%。

隨著接種疫苗的民眾越來越多，突破性感染的比例也增加；不過賓州代理衛生廳長丹尼絲‧強生(Denise Johnson)表示：「疫苗是被設計來預防重症和住院，並非100%防止確診。當有更多人接種，已接種的確診者也會增加，但這不代表疫苗沒有效。」

賓州的狀況也出現在全國各地，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資料，在6月和7月，突破性感染占住院案例的14%，占死亡16%，已是今年初的兩倍。

強生表示，州政府官員已著手進一步針對賓州突破性感染案進行研究，包括接種與染病的時間、過去是否擁有病史，以及年齡等各項因素的關係；強生表示，目前的數據顯示未來應需要接種補強針。

衛生廳另一份資料顯示，Delta變種病毒成為最主流的病毒株後，自7月上旬至8月中旬，賓州曾接種疫苗的死亡案例一度曾高達三分之一，因此自由市場倡議組織Commonwealth Partners公共事務主任迪奧里歐(Gina Diorio)就抨擊沃爾夫(Tom Wolf)政府企圖掩蓋最新疫情趨勢。

但強森回應，目前的首要工作為詳細分析資料後再逐步披露；縱使在Delta變種病毒肆虐下，未接種民眾染病和住院的機率為接種者的三倍；自1月以來，未接種民眾的死亡率更高達六倍。相較之下，雖至少有518名已接種民眾染疫死亡，但占比僅7%。

強森表示：「好消息是，疫苗在防止重症和住院依舊有效。」

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