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萬聖節大遊行10.30登場 重返湯姆斯河鎮

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州湯姆斯河鎮的大型萬聖節遊行今年恢復舉辦，訂在10月30日舉辦。(Getty Images)
新澤西州湯姆斯河鎮的大型萬聖節遊行今年恢復舉辦，訂在10月30日舉辦。(Getty Images)

去年因新冠肺炎疫情爆發，每年固定在新澤西州湯姆斯河鎮(Toms River)舉辦的大型萬聖節遊行活動被迫取消；不過該鎮官網近日宣布，湯姆斯河第一消防局(Toms River Fire Company No.1)將恢復舉辦萬聖節遊行，而今年的遊行將訂在10月30日舉辦。

「湯姆斯河萬聖節遊行自1937年開始舉辦，根據金氏世界紀錄(Guinness Book of World Records)，如今已成為全球第二大的地方萬聖節活動」；官方網站文宣上寫道：「所有海洋郡(Ocean County)的民眾都將前往觀賞遊行活動、樂團表演，還有主辦方、大大小小的家庭和孩子們穿戴的奇裝異服。」

遊行將於當晚7時開始，自湯姆斯河購物中心(Toms River Shopping Centre)、位於Highland Parkway和Main St交叉路口出發，接著遊行將一路沿著Main St前進，到了Washington Street左轉，直到Hooper Ave交叉口停下；而觀賞遊行的民眾將被安排在Highland Parkway上觀看。

因諸多考量，文宣上也指明，欲參加遊行者只能在遊行當天前往Robbins Street上的亨利朗科消防站(Henry Runco Firehouse)登記。

去年礙於疫情影響，新州州長默菲宣布進入緊急狀態並發布行政命令，禁止舉辦戶外500人以上的活動；不過隨著新冠疫苗接種率提升、染疫住院者持續下降，以及其他地區疫情都開始相繼趨緩，墨菲也逐步鬆綁防疫政策，陸續放寬大型室內外活動的參加人數限制。

文宣中也提及，此遊行活動自舉辦以來，史上只有三次取消的紀錄，其一為20世紀的經濟大蕭條(The Great Depression)，另外兩次分別是2012年的珊迪颶風(Hurricane Sandy)以及最近的新冠肺炎疫情。

遊行 疫情 萬聖節

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