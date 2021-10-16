賓州結盟其他3州 共享槍支犯罪情報

賓州、新澤西州、紐約州和康乃狄克州的州長簽署協議，共享槍枝購買情報。圖為紐約炮台公園裝置藝術展出1050個裝滿白花的白花瓶，象徵去年死於槍枝暴力的1050人。(美聯社)

賓州 、新澤西州 、紐約州 和康乃狄克州的州長日前簽署協議，共享槍枝購買資訊，協助調查轉售槍械的「稻草人買家」(straw buyer，代購者)及其他槍枝犯罪。

四位民主黨州長簽署10頁的協議，情報共享僅限於執法用途；州長表示，合作將有助於鎖定州際槍枝網路。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)發布聲明指出：「槍械走私網路經常與跨州犯罪活動掛勾，為保護社區免於槍枝暴力威脅，我們必須以地區為單位合作。我認為這樣的聯盟範圍應該擴大，我們歡迎更多州的加入。」

墨菲也說，唯有鄰近的州槍枝暴力的狀況一同改善，槍枝法案才能發揮作用。

四州計畫透過「eTrace」共享自聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)獲得的槍枝細節資料；如此一來，多方將掌握在犯罪調查中，槍枝的買賣方身分。但根據協議，並未強制共享「優先或敏感」層級的槍枝來源。

這份協議的期限長達五年，但期限結束後將自動延續，除非有州要求退出；若要退出協議，各州必須在30天前通知。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)說：「這些槍是從哪來的？如何流入街頭？為什麼特別是在有色人種的社區，槍隻暴力對年輕人的衝擊尤其嚴重？」

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)也說，賓州積極防治槍隻暴力，今年就已投入3000萬元。他表示：「如果我們想減少槍枝暴力，必須以過去從所未見的方式合作。我相信這會是具有創意，且強而有力的方式。」

協議也要求各州，必須指派特定執法人員取得情報授權，但人員的身分必須接受審核查驗。鑑於司法正義，資料必須存留於電腦系統。若有情報遭到誤用，各州也必須知會彼此，情況包括為經授權的存取、洩密、拷貝、修改、儲存或刪除。