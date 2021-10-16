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佛羅里達州男詐紓困貸款460萬 炒股賠300萬

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州檢察官辦公室指出，佛羅里達州一名34歲男子布隆尼克(Gregory J. Blotnick)涉嫌詐領聯邦政府新冠疫情貸款計畫，總金額超過460萬元，已於13日認罪。

法律文件指出，布隆尼克於2020年4月至2021年5月期間，共向13家金融機構申請21筆貸款，申請金額總共是688萬9089元，最後獲得468萬1796元；最終檢方指控布隆尼克電匯詐騙及洗錢兩項罪名，布隆尼克也在13日坦承犯行。

新冠肺炎疫情爆發後，聯邦政府為中小企業成立「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)，並提供部分可免除貸款(forgivable loan)的優惠條件，目的旨在協助業主們支付房貸、租金和水電開銷，讓企業得以度過難關；但布隆尼克卻在貸款申請通過後成立證券經紀帳戶，最終炒股失利、虧損300萬元。

雖然布隆尼克的公司是登記在德拉瓦州，但他在紐約市設有辦公室，他的公司名稱分別為BSC Opportunistic和Brattle GP；法院文件中並未列出被他詐騙的金融機構名稱，不過其中兩家銀行的位置分別在猶他州和紐約市。

此外，布隆尼克在紐約州也有置產；明年3月1日法院將對他做出量刑裁決，除了幾年的牢獄之災，恐怕還得面臨鉅額罰款。

貸款 紐約市 疫情

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