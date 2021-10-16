新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

在新澤西州去年最易被竊的十大車款中，本田雅歌以被竊541輛排名新州第一。(Getty Images)

根據國家保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau，NICB）公布的最新數據，全國各地的汽車 失竊案有上升的趨勢，去年的失竊案件比前年上升11%；新澤西州 最易被竊的十大車款中，以本田 雅歌（Honda Accord）被竊541輛排名第一，本田喜美（Civic）車款在新州則以被竊457輛排名第二。

以全國範圍觀察，福特的2006年款皮卡車（Ford pick-up）為竊車賊的「首選」，雪佛蘭（Chevrolet）的皮卡車及本田喜美（Honda Civic）則分列榜上第二及第三。

報告指出，全國去年被竊的福特皮卡車共4萬4014輛，雪佛蘭車款的共4萬968輛，而本田喜美則共計3萬4144輛；若單純以廠牌排名而不管車款的話，以本田與福特汽車的失竊輛最高，前十名中各有三名上榜，其次則是豐田。

新澤西先鋒報（NJ Advance）則根據NICB的報告，排出了新澤西州最易被竊的十大車款，除了雅歌、喜美之外，新州失竊統計最多汽車前五名還包含：福特皮卡425輛、吉普切諾基及大切諾基（Jeep Cherokee）336輛、日產天籟（Nissan Altima）277輛。

之後依序排名分別是：本田CR-V（Honda CR-V）239輛、福特艾克諾林E350款（Ford Econoline E350）199輛、豐田卡羅拉（Toyota Corolla）199輛、福特艾克諾林E250款（Ford Econoline E250）158輛。

NICB局長葛拉威（David Glawe）表示，比起2019年，2020年汽車失竊的比率快速上升；葛拉威說：「失竊量上升的原因很多，包括疫情影響、經濟衰退、執法部門人力不足及社會安全防護網失靈等等，但絕大多數情況，都是因為車主防竊意識薄弱。」