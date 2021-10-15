我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

編譯孫梁／綜合報導
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，以緩解數十年的道路擁擠。但堵車費計畫面臨新澤西州的反對，新州州長墨菲揚言不惜動用「核選項」，即他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民都提供優惠。

紐約大都會運輸署(MTA)計畫對駛入60街以下的車輛徵收九元到23元不等的堵車費，以鼓勵民眾放棄開車，減少車流和改善空氣品質。此項計畫一年預計徵收10億元，將用來資助捷運系統。

墨菲對新州商界表示：「如果新州居民受到歧視，我們不會對紐約心慈手軟。」他要利用自己在紐新航港局的權力與紐約抗爭。

紐新航港局是管理本地區的航運港口、主要機場、世貿中心、跨州地鐵系統和橫跨兩州的橋梁與隧道的機構，由兩州任命的人員組成。

根據紐約的堵車費計畫，從林肯隧道和荷蘭隧道駛入曼哈頓中、下城的車輛，將可享受優惠。墨菲主張，從華盛頓大橋駛入曼哈頓上城的車輛，也應享有同樣優惠；即新州居民已付12.5元過橋費，如果新的堵車費是15元，新州居民就應只多付2.5元，而不能超過15元。

新州的州議會對紐約的堵車費計畫同樣不滿，兩位民主黨州眾議員稱，紐約多年來一直在剝削新州通勤族，收取的費用是用在紐約州捷運改善上。他們表示，新徵的堵車費如果部分用來資助新州到紐約的通勤線路，如新州捷運系統的巴士和紐新航港局的火車，就會更加公平。

堵車費不是兩州的唯一爭執，MTA9月曾表示，新州要求在數十億元改善地區捷運的疫情補助款上分得一杯羹，是沒有理性。

也有人認為，墨菲揚言的「核選項」威脅，主要是考慮他未來的競選連任；但新州州議會的一名助理說，其實連任競選和疫情補助款的分配都不是問題，真正的問題是，紐約忘了他們對新州通勤族的依賴。

新州 紐約州 堵車費

上一則

聯邦水災保險調漲 79%新州人半年後有感

延伸閱讀

美東4州共享槍枝犯罪信息 致力增強公共安全

美東4州共享槍枝犯罪信息 致力增強公共安全
新州州長選舉辯論 墨菲、西塔瑞利激烈交鋒

新州州長選舉辯論 墨菲、西塔瑞利激烈交鋒
鼓勵重返職場 新州發「復工獎金」

鼓勵重返職場 新州發「復工獎金」
新州何時准賣大麻？墨菲：恐等到2022年中旬

新州何時准賣大麻？墨菲：恐等到2022年中旬
民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%

民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%
新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗

新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
德州州長艾伯特籌款自建邊牆，終於有一筆大捐款。(WeBuildtheWall)

德州建邊牆 僅川普金主掏錢

2021-10-07 11:38

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇