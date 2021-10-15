新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費 ，以緩解數十年的道路擁擠。但堵車費計畫面臨新澤西州的反對，新州 州長墨菲揚言不惜動用「核選項」，即他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民都提供優惠。

紐約大都會運輸署(MTA)計畫對駛入60街以下的車輛徵收九元到23元不等的堵車費，以鼓勵民眾放棄開車，減少車流和改善空氣品質。此項計畫一年預計徵收10億元，將用來資助捷運系統。

墨菲對新州商界表示：「如果新州居民受到歧視，我們不會對紐約心慈手軟。」他要利用自己在紐新航港局的權力與紐約抗爭。

紐新航港局是管理本地區的航運港口、主要機場、世貿中心、跨州地鐵系統和橫跨兩州的橋梁與隧道的機構，由兩州任命的人員組成。

根據紐約的堵車費計畫，從林肯隧道和荷蘭隧道駛入曼哈頓中、下城的車輛，將可享受優惠。墨菲主張，從華盛頓大橋駛入曼哈頓上城的車輛，也應享有同樣優惠；即新州居民已付12.5元過橋費，如果新的堵車費是15元，新州居民就應只多付2.5元，而不能超過15元。

新州的州議會對紐約的堵車費計畫同樣不滿，兩位民主黨州眾議員稱，紐約多年來一直在剝削新州通勤族，收取的費用是用在紐約州 捷運改善上。他們表示，新徵的堵車費如果部分用來資助新州到紐約的通勤線路，如新州捷運系統的巴士和紐新航港局的火車，就會更加公平。

堵車費不是兩州的唯一爭執，MTA9月曾表示，新州要求在數十億元改善地區捷運的疫情補助款上分得一杯羹，是沒有理性。

也有人認為，墨菲揚言的「核選項」威脅，主要是考慮他未來的競選連任；但新州州議會的一名助理說，其實連任競選和疫情補助款的分配都不是問題，真正的問題是，紐約忘了他們對新州通勤族的依賴。