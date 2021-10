德拉瓦審計長涉濫權、圖利廠商 被起訴五項罪名

德拉瓦州審計長凱斯玲.麥吉尼斯因濫用職權、挪用公帑公物等事,而面臨五項指控。(6abc電視台截圖)

德拉瓦州檢察長凱斯玲.詹寧斯(Kathleen Jennings)表示,該州審計長凱斯玲.麥吉尼斯(Kathleen McGuiness)因濫用職權、挪用公帑公物等,面臨違反利益衝突、重竊盜罪、未遵循政府採購法圖利廠商、不當行為與恐嚇證人等五項控罪。

詹寧斯指出,在違反利益衝突的部分,麥吉尼斯先是不當解雇辦公室的職員,再聘請自己的女兒和女兒的朋友在自己的辦公室「掛名任職」,不但允許女兒開公務車,甚至在女兒回南卡羅來納州 讀書時,仍以辦公室的公款繼續付女兒「薪資」。

而在圖利廠商的部分,麥吉尼斯被控聘請自己在2016年競選副州長時聘為政治顧問公司的「My Campaign Group」作為其辦公室的電信供應商;倘經正常招標程序聘請自無疑義,但檢察官辦公室卻發現,政府採購法規定5萬元以上的案件須公開招標,但麥金尼斯卻以低於該金額100元的4萬9900元規避開標程序,讓My Campaign Group直接取得標案。

此後,麥吉尼斯以相同手法再為My Campaign Group爭取到三份合約,且每一次都以5000元以下的支票 支付My Campaign Group的費用,以規避會計審查;如2020年8月5日,當My Campaign Group向審計長辦公室開出帳單 時,該公司收到了兩張分別為4875元和4500元的支票。

為了掩飾違法行徑,麥金尼斯並監控下屬的電子郵件,以監視「她懷疑是告密者的人」。

詹寧斯說:「審計長的工作是為所有納稅人把關政府每一分錢的流向,麥吉尼斯卻監守自盜,相關資料除送法院外,也會提供給眾議會作為彈劾依據。」