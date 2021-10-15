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德拉瓦審計長涉濫權、圖利廠商 被起訴五項罪名

編譯柯立偉／綜合報導
德拉瓦州審計長凱斯玲．麥吉尼斯因濫用職權、挪用公帑公物等事，而面臨五項指控。(6abc電視台截圖)
德拉瓦州審計長凱斯玲．麥吉尼斯因濫用職權、挪用公帑公物等事，而面臨五項指控。(6abc電視台截圖)

德拉瓦州檢察長凱斯玲．詹寧斯(Kathleen Jennings)表示，該州審計長凱斯玲．麥吉尼斯(Kathleen McGuiness)因濫用職權、挪用公帑公物等，面臨違反利益衝突、重竊盜罪、未遵循政府採購法圖利廠商、不當行為與恐嚇證人等五項控罪。

詹寧斯指出，在違反利益衝突的部分，麥吉尼斯先是不當解雇辦公室的職員，再聘請自己的女兒和女兒的朋友在自己的辦公室「掛名任職」，不但允許女兒開公務車，甚至在女兒回南卡羅來納州讀書時，仍以辦公室的公款繼續付女兒「薪資」。

而在圖利廠商的部分，麥吉尼斯被控聘請自己在2016年競選副州長時聘為政治顧問公司的「My Campaign Group」作為其辦公室的電信供應商；倘經正常招標程序聘請自無疑義，但檢察官辦公室卻發現，政府採購法規定5萬元以上的案件須公開招標，但麥金尼斯卻以低於該金額100元的4萬9900元規避開標程序，讓My Campaign Group直接取得標案。

此後，麥吉尼斯以相同手法再為My Campaign Group爭取到三份合約，且每一次都以5000元以下的支票支付My Campaign Group的費用，以規避會計審查；如2020年8月5日，當My Campaign Group向審計長辦公室開出帳單時，該公司收到了兩張分別為4875元和4500元的支票。

為了掩飾違法行徑，麥金尼斯並監控下屬的電子郵件，以監視「她懷疑是告密者的人」。

詹寧斯說：「審計長的工作是為所有納稅人把關政府每一分錢的流向，麥吉尼斯卻監守自盜，相關資料除送法院外，也會提供給眾議會作為彈劾依據。」

支票 南卡羅來納州 帳單

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