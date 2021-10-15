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耗資15.6億 新州門戶北橋工程發包 將取代百年歷史旋開橋

編譯周芳苑／綜合報導
新州終於發包興建門戶北橋，取代哈肯薩克河上已有111年歷史的旋開橋。(美聯社)
新州終於發包興建門戶北橋，取代哈肯薩克河上已有111年歷史的旋開橋。(美聯社)

新澤西州12日宣布，多年來造成交通延誤的百年鐵路橋替換工程已簽約發包。

新州捷運執行長科貝特( Kevin Corbett)透過聲明說，這個工程耗資15.6億元，是新州捷運史上金額最大的合約；董事會批准發包給瑞典Skanska和Traylor Brothers組成的合資企業，是位於印第安納州的土木建築公司。工程預計耗時五年。

發包興建的門戶北橋(Portal North Bridge)將取代哈肯薩克河上已有111年歷史的旋開橋；這座百年橋打開讓船隻通過後偶爾會卡住，必須手動復位。新橋完工後，將可在不中斷鐵路運輸的情況下讓橋下船隻通過。

這項築橋計畫幾年前完成設計、環保評估獲准，但紐約和新澤西州官員與川普政府在各州和聯邦政府間的成本分攤問題上爭執，全案陷困境。

這項計畫堪稱廣泛致力讓紐約大都會現代化、增加鐵路服務的一部分；除了剛發包的新州鐵路橋，還包括耗資100億元在哈德遜河下建造一條新鐵路隧道。

今年1月，聯邦運輸管理局宣布為門戶北橋撥款7.66億元，是允許主要工程繼續進行的最後一舉；新澤西州捷運公司投入大約8億元，美國鐵路(Amtrak)約支付2.6億元。

新州州長墨菲(Phil Murphy)聲明，對國家來說，很少有基礎建設像更換門戶老橋一樣重要。

新冠疫情爆發前，每天有近20萬人搭乘美鐵和新州捷運450列火車往返紐約和波士頓、華盛頓特區，行經這座百年老橋。

美鐵和新州捷運2019年委託進行的一項分析發現，2014至2018年底期間，在新州和紐約州之間通行的乘客經歷 85次超過至少2小時的交通延誤，其中約四分之三問題來自百年隧道、約四分之一來自橋梁，交通延誤會在東北交通路段上造成連鎖影響。

新州 新澤西州 捷運

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