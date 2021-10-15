聯邦水災保險調漲 79%新州人半年後有感

聯邦水災保險 新費率已上路，新澤西州居民雖然未來半年內的保費 將維持不變，但之後將有79%的投保人面臨保費調漲。

水災險新費率已實施，但聯邦急難管理局(FEMA)的風險費率2.0(Risk Rating)在2022年4月1日前，將不會影響舊保戶；此外，新費率生效後，新州 21萬7178名投保人中，有多達17萬860人的保費將上漲，約占所有保戶的79%，但另外21%的投保人的保費將下降。

目前僅有聯邦水災險的新保戶，保費必須以新費率計算。新費率的調整，根據房屋價值、水災頻率、房屋重建成本、與河川水源的距離以及水土流失的狀況做為判定。

FEMA 局長克薇爾(Deanne Criswell)向眾院監督委員會表示：「居住地點的風險，反映在保費上是過去沒有的政策。因此在風險較大的地區，住戶將支付較高的保費。」

過去10年在國家水災保險計畫(National Flood Insurance Program)來自新州的請領中，平均金額4萬7700元。近三分之二約64%的屋主，每年的保費增幅將不超過120元。每年保費增加超過240元的屋主，約占5%。

新州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)曾試圖延緩保費漲價，但未能成功；他表示：「有好幾百名保戶光是在第一年，保費就至少漲價1200元；接下來幾年，也有數百人將面臨更大的保費漲幅。」

梅南德茲表示他計畫重新提案立法，將目前每年保費漲價18%的限制，縮小至最多9%；他希望限制立訂保險費率的私人企業的獲利，並資助工程建設計畫防範水災。工程計畫的部分資金，將來自凍結支付計畫200億元負債的利息。