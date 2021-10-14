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新州州長第2輪辯論 聚焦預算分配、疫苗激烈交鋒

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州州長選舉12日晚間舉行第二場電視辯論會。圖為為民主黨籍州長墨菲(右)與共和黨籍挑戰者西塔瑞利在辯論會交鋒。(YouTube視頻截圖)
新澤西州州長選舉12日晚間舉行第二場電視辯論會。圖為為民主黨籍州長墨菲(右)與共和黨籍挑戰者西塔瑞利在辯論會交鋒。(YouTube視頻截圖)

新澤西州州長選舉訂於11月2日舉行，繼10月28日現任民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)與共和黨籍挑戰者西塔瑞利(Jack Ciattarelli)進行第一場電視辯論後，雖然墨菲的民調支持度仍保持領先，但與西塔瑞利的差距已在逐漸縮小；兩位候選人12日晚間再度舉行第二場電視辯論會，就州政府預算疫苗及口罩政策及墮胎問題激烈交鋒。

本次辯論會也是投票日前三周的最後一場辯論會，討論最為熱烈的主題是州政府預算的分配問題；西塔瑞利表示，他上任後將會第一時間與州議會商討，要修改州政府對各級學校編列預算的公式以節省約100億元的支出，並且減少稅收；西塔瑞利說：「州政府被特定利益團體綁架，分配預算的方式並不公平。」

墨菲則指出，在他任內花的錢都是用在刀口上，解決了公立學校與公保基金不足的問題，他並指責西塔瑞利，過去擔任眾議會議員期間拒絕就教育和保險等公共事業挹注足夠的資金；墨菲說：「我接任州長時新州一堆爛攤子要收拾，而你當時已在州政府待六年，卻什麼也沒做。」

而針對新冠肺炎疫情的處理方法，兩黨意見本就不同，自然也是這次辯論會的焦點之一；西塔瑞利指出，他個人支持疫苗，也鼓勵民眾盡速接種疫苗，但州長的工作是把所有能獲得的正確資訊公開揭露給民眾，至於民眾如何決定，應聽憑民眾自由，不應以政策強制施打疫苗。

墨菲對西塔瑞利的放任觀點不以為然，認為放任民眾自行決定是否施打疫苗的防疫態度，必定將使民眾的生命安全至於不必要的危險之中；他說：「這感覺就好像是在德州或佛羅里達州才會出現的問題」，暗指戴口罩、打疫苗在新州根本不應該是問題。

不過，針對墮胎議題，兩位候選人有一定程度的交集；墨菲表示，德州的反墮胎法案引起新澤西所有民眾的警覺，要捍衛自己「選擇的權利」，因此應盡速通過「生殖自由法案」(Reproductive Freedom Act)。

西塔瑞利則說，他也支持女性有選擇權，不應被迫生下孩子，他說：「我支持將『羅訴韋德案』(Roe v. Wade)的判決精神寫入本州法律，婦女有選擇是否懷孕的自由，但應限制超過20周者不應進行墮胎。」

疫苗 預算 墮胎

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