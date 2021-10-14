新州安養院致11童染病毒死亡 與家屬620萬和解

新澤西州百賽克郡兒童安養院「華納格照護與復健中心」2018年爆發腺病毒感染，導致35名兒童被感染，其中11人死亡；代表其中13個被害家庭的律師表示，院方同意以620萬元和解。(PIX11電視台截圖)

新澤西州 百賽克郡(Passaic County)一間兒童安養院2018年爆發腺病毒感染，由於院方處置不當，既未通知家長也未及時送往大醫院治療，導致共35名兒童被感染，其中11人死亡；代表其中13個被害家庭的律師表示，已與該機構達成和解，院方同意賠償總額620萬元。

律師達科斯塔(Paul da Costa)指出，家屬同意和解，因此不會再向「華納格照護與復健中心」(Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation)院方負責人提出任何訴訟。

百賽克郡的安養院病毒感染案引起各界重視，新州公衛部門廢止該院執照，並罰款2萬965元，該安養院在勒令停業後已於2019年出售並改為兒科中心；另外聯邦醫療保險 和聯邦醫療補助服務中心(CMS)也介入調查，最終認定由於該安養院欠缺感染控制計畫，且醫療主任一職遇缺不補致無人領導，是爆發感染的兩大主因，因此裁罰60萬元。

達斯科塔表示，被感染的孩子即使最後幸運存活，但仍留有許多後遺症，預期壽命也比健康的人來的短；他說：「照顧這些孩子的父母，是真正的『勇士 』，孩子的預期壽命雖然更短，但完全不減損他們作為人的任何一點價值。」

此外，這起事件還直接導致州議會立法，要求所有「為使用呼吸輔助機的民眾提供安養服務」的安養院，必須在2020年2月以前制定病毒感染防疫計畫。