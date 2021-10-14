我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

新州安養院致11童染病毒死亡 與家屬620萬和解

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州百賽克郡兒童安養院「華納格照護與復健中心」2018年爆發腺病毒感染，導致35名兒童被感染，其中11人死亡；代表其中13個被害家庭的律師表示，院方同意以620萬元和解。(PIX11電視台截圖)
新澤西州百賽克郡兒童安養院「華納格照護與復健中心」2018年爆發腺病毒感染，導致35名兒童被感染，其中11人死亡；代表其中13個被害家庭的律師表示，院方同意以620萬元和解。(PIX11電視台截圖)

新澤西州百賽克郡(Passaic County)一間兒童安養院2018年爆發腺病毒感染，由於院方處置不當，既未通知家長也未及時送往大醫院治療，導致共35名兒童被感染，其中11人死亡；代表其中13個被害家庭的律師表示，已與該機構達成和解，院方同意賠償總額620萬元。

律師達科斯塔(Paul da Costa)指出，家屬同意和解，因此不會再向「華納格照護與復健中心」(Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation)院方負責人提出任何訴訟。

百賽克郡的安養院病毒感染案引起各界重視，新州公衛部門廢止該院執照，並罰款2萬965元，該安養院在勒令停業後已於2019年出售並改為兒科中心；另外聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心(CMS)也介入調查，最終認定由於該安養院欠缺感染控制計畫，且醫療主任一職遇缺不補致無人領導，是爆發感染的兩大主因，因此裁罰60萬元。

達斯科塔表示，被感染的孩子即使最後幸運存活，但仍留有許多後遺症，預期壽命也比健康的人來的短；他說：「照顧這些孩子的父母，是真正的『勇士』，孩子的預期壽命雖然更短，但完全不減損他們作為人的任何一點價值。」

此外，這起事件還直接導致州議會立法，要求所有「為使用呼吸輔助機的民眾提供安養服務」的安養院，必須在2020年2月以前制定病毒感染防疫計畫。

聯邦醫療保險 新澤西州 勇士

上一則

維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

下一則

新州州長第2輪辯論 聚焦預算分配、疫苗激烈交鋒

延伸閱讀

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜
治療犬打開學童心靈 新州督學推廣進駐校園

治療犬打開學童心靈 新州督學推廣進駐校園

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學
新州908、856區號市話 10月24日起7碼改10碼

新州908、856區號市話 10月24日起7碼改10碼
盜10州300人帳戶購54萬元蘋果商品 新州男恐判囚20年

盜10州300人帳戶購54萬元蘋果商品 新州男恐判囚20年
用約會軟體誘殺3女 新州男判刑160年

用約會軟體誘殺3女 新州男判刑160年

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症