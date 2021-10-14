調查國會山莊暴動 FBI搜查「驕傲男孩」副主席費城住家

聯邦調查局日前搜查了極右派團體「驕傲男孩」現年37歲的副主席沃爾金德位於費城的住家，以調查1月6日的國會山莊暴動案。圖為「驕傲男孩」成員在一活動中充當保安。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI )日前搜查了極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)現年37歲的副主席沃爾金德(Aaron Wolkind)位於費城 的住宅，以調查1月6日的國會山莊暴動案；沃爾金德的律師表示，沃爾金德及同居女友當下都被上銬，並請出房子，但沒有被捕，也尚未被控罪。

FBI表示，本次的搜查取得法院的搜索令，探員進入沃爾金德的家中搜索一切關於1月6日國會山莊暴動案，或2020年總統大選「合作、共謀、協助或就此事的任何交流紀錄」，並查扣多部電腦、手機，和多項有驕傲男孩圖騰的衣物或物品。

不過，同時代表沃爾金德與費城驕傲男孩分會主席雷爾(Zach Rehl)的律師莫斯利(Jonathon Moseley)表示，搜查當下FBI探員還對沃爾金德進行審問，但因沃爾金德拒絕在沒有律師陪同的情況下答詢，因此FBI只查扣物件，並未繼續詢問沃爾金德；再加上目前各項證據均指出沃爾金德1月6日時不在國會現場，因此FBI此次的搜索行動應是要找關於雷爾涉案的證據。

檢察官沒有對莫斯利的猜測提出發表評論，但之前曾表示，雷爾與分別來自佛羅里達州與華盛頓州驕傲男孩分會的比格斯(Joseph Biggs)與諾狄恩(Ethan Nordean)，在1月6日的暴動事件中組織並領導群眾攻入國會。

對此，莫斯利指出，雷爾目前已被關押在費城候審，且不斷自陳當時雖在國會現場，但只是計畫要以和平的集會遊行 表達對川普的支持，沒有以暴力行動突破國會駐警防守線的意圖；比格斯與諾狄恩亦持相同論點，堅稱沒有煽動暴亂的意思。