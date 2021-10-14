我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

調查國會山莊暴動 FBI搜查「驕傲男孩」副主席費城住家

編譯柯立偉／綜合報導
聯邦調查局日前搜查了極右派團體「驕傲男孩」現年37歲的副主席沃爾金德位於費城的住家，以調查1月6日的國會山莊暴動案。圖為「驕傲男孩」成員在一活動中充當保安。(Getty Images)
聯邦調查局日前搜查了極右派團體「驕傲男孩」現年37歲的副主席沃爾金德位於費城的住家，以調查1月6日的國會山莊暴動案。圖為「驕傲男孩」成員在一活動中充當保安。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)日前搜查了極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)現年37歲的副主席沃爾金德(Aaron Wolkind)位於費城的住宅，以調查1月6日的國會山莊暴動案；沃爾金德的律師表示，沃爾金德及同居女友當下都被上銬，並請出房子，但沒有被捕，也尚未被控罪。

FBI表示，本次的搜查取得法院的搜索令，探員進入沃爾金德的家中搜索一切關於1月6日國會山莊暴動案，或2020年總統大選「合作、共謀、協助或就此事的任何交流紀錄」，並查扣多部電腦、手機，和多項有驕傲男孩圖騰的衣物或物品。

不過，同時代表沃爾金德與費城驕傲男孩分會主席雷爾(Zach Rehl)的律師莫斯利(Jonathon Moseley)表示，搜查當下FBI探員還對沃爾金德進行審問，但因沃爾金德拒絕在沒有律師陪同的情況下答詢，因此FBI只查扣物件，並未繼續詢問沃爾金德；再加上目前各項證據均指出沃爾金德1月6日時不在國會現場，因此FBI此次的搜索行動應是要找關於雷爾涉案的證據。

檢察官沒有對莫斯利的猜測提出發表評論，但之前曾表示，雷爾與分別來自佛羅里達州與華盛頓州驕傲男孩分會的比格斯(Joseph Biggs)與諾狄恩(Ethan Nordean)，在1月6日的暴動事件中組織並領導群眾攻入國會。

對此，莫斯利指出，雷爾目前已被關押在費城候審，且不斷自陳當時雖在國會現場，但只是計畫要以和平的集會遊行表達對川普的支持，沒有以暴力行動突破國會駐警防守線的意圖；比格斯與諾狄恩亦持相同論點，堅稱沒有煽動暴亂的意思。

FBI 費城 遊行

上一則

維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

下一則

新州州長第2輪辯論 聚焦預算分配、疫苗激烈交鋒

延伸閱讀

口罩遮臉犯案 反成FBI追緝暴亂線索

口罩遮臉犯案 反成FBI追緝暴亂線索
航空產業虧損 明年減近八成

航空產業虧損 明年減近八成
雕塑公園、玻璃屋、農莊…紐約好個秋 來趟輕旅遊

雕塑公園、玻璃屋、農莊…紐約好個秋 來趟輕旅遊

學區住房熱門 投資機構搶進

學區住房熱門 投資機構搶進

NBA／沃爾下季薪水4430萬 僅次柯瑞 下家難猜

NBA／沃爾下季薪水4430萬 僅次柯瑞 下家難猜
NBA／火箭分手沃爾 將簽澳洲悍將艾克森

NBA／火箭分手沃爾 將簽澳洲悍將艾克森

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症