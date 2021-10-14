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賓州14所州大註冊學生降至8.8萬人 2010年以來最低

編譯陳韻涵／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，賓州14所州立大學今年秋季的註冊人數降至8.8萬人，為2010年以來最大的單年降幅。

賓州高等教育州立系統(PASSHE)合併六校碰上新生人數銳減，可能裁撤更多職位。PASSHE校長格林斯坦(Daniel Greenstein)說：「我們今年受到疫情衝擊，在校生所受影響會更大。」

PASSHE今秋招生人數降至8萬8651人，比去年減少5.4%或超過5000名學生，換算短收約3600萬元學費。

2010年，PASSHE招收12萬名學生，2010年迄今的最大年度跌幅約2%或3%，但整體註冊率減少26%。

PASSHE發言人表示，今年的註冊率銳減不只是新生更少，舊生返校人數也不如預期。

除了疫情因素之外，PASSHE與教職員表示，到校成本增加、州經費逐年減少、全國更少高中畢業生，以及併校造成的連帶影響，都是學生人數減少的原因。

國家學生訊息交換所研究中心(NSCRC)統計，全國高等教育註冊率春季降至1690萬人，去年同期則為1750萬人，主要歸因於疫情影響。

不過，各校錄取率降幅分布不均，菁英大學和主要的州立高等教育體系表現依舊亮眼，低收入戶家庭學生較少的選擇性學校(selective schools)也未受太大影響。

美國州立學院和大學協會(AASCU)主席與執行長米爾德雷德·賈西亞(Mildred Garcia)說：「新冠肺炎對低收入戶家庭、有色人種的第一代移民學生影響甚鉅，無庸置疑。」PASSHE是AASCU的成員之一。

賈西亞表示，州立學校服務大量低收入戶出身的學生，或第一代非白人移民學生；她表示，雖然沒有數據佐證，但她獲得的資訊顯示許多PASSHE所在的郊區學校處境艱難，部分學校的學生必須打工而無法上學。

低收入 疫情 教育

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