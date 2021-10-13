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治療犬打開學童心靈 新州督學推廣進駐校園

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州莫塞郡霍普韋爾鎮學區引進治療犬輔助心理治療，取得不錯的成效。( Getty Images)
新澤西州莫塞郡霍普韋爾鎮學區引進治療犬輔助心理治療，取得不錯的成效。( Getty Images)

2019年，新澤西州莫塞郡(Mercer)霍普韋爾鎮(Hopewell)山谷校區一名學生自殺，校方雖然安排了心理諮商課程輔導自殺學生的朋友們，但成效不彰；為了幫助他們，時任督學史密斯(Thomas Smith)引進了心理治療犬，成功打開學生的心扉，現正進一步推廣治療犬進駐各校。

史密斯表示，當初發生學生自殺事件時，校方用了各種傳統的方法希望幫助受該事件影響的教職員工生，例如安排討論小組、私人諮詢等，但學生們「只是靜靜地縮在自己的位子上，一言不發，既不相互安慰，也不與心理諮商師對話。」

為了引導他們走出低潮，史密斯聯繫上了非營利組織「Paws for Minds」，並引進六隻治療犬，誘導學生開啟心理健康與自殺防治的話題；他說：「當那六隻狗朝學生飛撲而去，我看到學生臉上的表情時，我就知道，他們已經拆下心中與世隔絕的高牆；學生們一邊撫摸著狗，一邊與諮詢師分享自身的感受。」

由於治療犬輔助心理治療的方法取得不錯的成效，史密斯在跨校行政會議上提出了要派駐治療犬到學區內各校的構想，他表示一開始雖有老師反對，但隨著計畫愈上軌道，已經開始看到成效。

孟莫斯郡(Monmouth)紅岸鎮(Red Bank)的招生主管蘇珊娜．凱勒 (Suzanne Keller)就表示，他一開始聽到史密斯的政策時，就認為可以在他們學校試行，當她將此想法在校內會議提出時，校長一開始雖然擔心資金、訓練、責任的問題，但還是同意一試。

現在該校的治療犬「萊利」(Riley)已經完成了一年的訓練，在該校擔當起陪伴學生面對壓力的重要輔助；看到治療犬帶來的成效，學校高層也慶幸當初批准了這一項試驗政策；凱勒說：「治療犬真的帶給我們很積極的影響。」

新澤西州 招生 心理健康

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