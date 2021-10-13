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諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

編譯林梅婕／綜合報導
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩(Maria Ressa)竟與新澤西州有著深遠的關係；瑞薩在1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校(Toms River High School North)，接著進入普林斯頓大學(Princeton University)就讀，於1986年畢業。

「我的家人在1973年離開菲律賓，來到美國在新州湯姆斯河定居下來。」瑞薩在她一手創辦的菲律賓新聞網站Rappler上，寫道有關自己在2019年重返故居的心情：「當年我的父母在紐約市上班，他們每天要花四小時通勤時間，只為了讓他們的孩子遠離市中心的學校。

瑞薩說：「湯姆斯河高中讓我上免費的音樂課、還有學寫電腦程式和其他進階課程，為我們提升競爭力、好申請上常春藤名校校；他們承諾給我的，是一個只要夠努力就會有的未來。」

今年官方宣布瑞薩被提名諾貝爾和平獎時，湯姆斯河校方便決定以瑞薩的名字為新蓋的禮堂命名；而2020年5月在普林斯頓大學的遠端畢業典禮上，瑞薩也曾發表演說。

瑞薩表示：「當我畢業時我有兩個選擇，第一就是進入職場，其二是申請獎學金，讓我的學生貸款可以延後一年；而我的導師告訴我，應該選擇一個可以學習更多的機會；後來無論我面對人生任何困難的抉擇，我都會問自己一樣的問題，哪裡才能讓我學到更多。」

瑞薩說：「身為新州公立學校一名移民的學生，我所學會的第二件事情，是在我10歲那年，因為當時我的英語還說得不是很好，上學後第一年我幾乎都隱身在校園內；後來我才明白，最大的敵人往往是我們自己，恐懼的心魔會阻礙我們變得更好。」

本屆諾貝爾得獎者中，瑞薩已是第三位出身於新州和普林斯頓大學的人物；本屆化學獎得主之一的麥克米倫(David W.C. MacMillan)為普林斯頓大學的化學系主任，物理獎得主之一的日裔學者真鍋淑郎(Syukuro Suki Manabe)也是該校研究氣候的科學家。

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