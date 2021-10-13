全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)

日前富比世 雜誌(Forbes)上周公布年度全美400大富豪名單，不受新冠肺炎疫情影響，富豪的財富增長40%，榜首由亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)拿下，但也有三名新澤西州富豪上榜。

科米索(Rocco Commisso)是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，71歲的他是新州 第一大富豪，也在富比世美國 富豪榜排名第98名。他來自桑德河(Saddle River)，身價從2020年的55億，在今年增加至84億元。

科米索在1962年才12歲的時候，自義大利移民來到美國，第一份工作是在電影院中場休息時演奏手風琴。

排名第147名的歐佛戴克(John Overdeck)為避險基金Two Sigma共同創辦人，他的身價與去年持平維持在65億元。51歲的歐佛戴克來自密爾本(Millburn)，更被富比士稱為數學天才。他在16歲時，曾在國際數學奧林匹亞(International Mathematical Olympiad)拿下銀牌。

凱洛格的身價至30億元上漲至38億元，在富豪榜排名第300名。他在2000年將證券經紀商斯皮爾·利茲·凱洛格(Spear, Leeds & Kellogg)賣給高盛(Goldman Sachs)。他來自蕭特山(Short Hills)，掌管再保險公司IAT至2015年，目前仍是董事長。

與新州有地緣關係的富豪，還包括紐約州的紐豪斯(Donald Newhouse)。他的家族擁有先進出版公司(Advance)，旗下曾擁有地方新聞網站NJ.com；他以181億元的身價，排在第40位。

自新州搬到佛羅里達州的知名對沖基金經理泰普(David Tepper)，以158億元排在第39。

前總統川普雖然居住在佛州，但不時前來新州的貝德明斯特(Bedminster)高球俱樂部。今年是他25年來第一次，跌出400大富豪榜單。1997至2016年以來，他的排名維持在榜單上半部，但當上總統以後排名持續下探，今年罕見未入選。