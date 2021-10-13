我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

編譯林育正／綜合報導
富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)
富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)

日前富比世雜誌(Forbes)上周公布年度全美400大富豪名單，不受新冠肺炎疫情影響，富豪的財富增長40%，榜首由亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)拿下，但也有三名新澤西州富豪上榜。

科米索(Rocco Commisso)是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，71歲的他是新州第一大富豪，也在富比世美國富豪榜排名第98名。他來自桑德河(Saddle River)，身價從2020年的55億，在今年增加至84億元。

科米索在1962年才12歲的時候，自義大利移民來到美國，第一份工作是在電影院中場休息時演奏手風琴。

排名第147名的歐佛戴克(John Overdeck)為避險基金Two Sigma共同創辦人，他的身價與去年持平維持在65億元。51歲的歐佛戴克來自密爾本(Millburn)，更被富比士稱為數學天才。他在16歲時，曾在國際數學奧林匹亞(International Mathematical Olympiad)拿下銀牌。

凱洛格的身價至30億元上漲至38億元，在富豪榜排名第300名。他在2000年將證券經紀商斯皮爾·利茲·凱洛格(Spear, Leeds & Kellogg)賣給高盛(Goldman Sachs)。他來自蕭特山(Short Hills)，掌管再保險公司IAT至2015年，目前仍是董事長。

與新州有地緣關係的富豪，還包括紐約州的紐豪斯(Donald Newhouse)。他的家族擁有先進出版公司(Advance)，旗下曾擁有地方新聞網站NJ.com；他以181億元的身價，排在第40位。

自新州搬到佛羅里達州的知名對沖基金經理泰普(David Tepper)，以158億元排在第39。

前總統川普雖然居住在佛州，但不時前來新州的貝德明斯特(Bedminster)高球俱樂部。今年是他25年來第一次，跌出400大富豪榜單。1997至2016年以來，他的排名維持在榜單上半部，但當上總統以後排名持續下探，今年罕見未入選。

新州 美國 富比世

上一則

達福僑界雙十升旗 政要雲集

下一則

喬州市長、市議會選舉 啟動提前投票

延伸閱讀

紀思庭競選連任 將落實社區投資

紀思庭競選連任 將落實社區投資
寇頓拚連任 華裔力挺

寇頓拚連任 華裔力挺
寇頓拚連任 華裔力挺 主動發起籌款活動

寇頓拚連任 華裔力挺 主動發起籌款活動
布碌崙車禍 女童重傷雙腿骨折

布碌崙車禍 女童重傷雙腿骨折

紐約州府援助計畫 解租客燃眉之急

紐約州府援助計畫 解租客燃眉之急

布碌崙凌晨突發嚴重車禍 9歲女童雙腿骨折

布碌崙凌晨突發嚴重車禍 9歲女童雙腿骨折

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手