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德拉瓦勞工廳裁定：拒打疫苗被開除 不能領失業金

編譯周芳苑／綜合報導
德拉瓦州勞工廳裁定，因拒絕接種新冠疫苗而被解雇的員工無法獲得失業保險。(美聯社)
德拉瓦州勞工廳裁定，因拒絕接種新冠疫苗而被解雇的員工無法獲得失業保險。(美聯社)

德拉瓦州勞工廳裁定，因拒絕接種新冠疫苗而被解雇的員工無法獲得失業保險。

德拉瓦州法律明文規定，失業福利申請者一旦違反合理並已被明確告知的雇主政策，恐無法獲失業保險。

州勞工廳說明，勞工廳已確定雇主的接種疫苗要求是合理的；多數情況下，未能遵守雇主所提新冠疫苗接種要求的員工和申請人離職後無資格獲失業保險福利。

但州勞工廳說，每個個案獨一無二，將逐案審查；就如同失業保險金申請一樣，是否合格將視具體情況而定。

勞工部鼓勵雇用工會員工的企業要求接種疫苗前先檢視集體談判協議。

「聯邦平等就業機會委員會」(EEOC)5月間發布最新指南，聲稱雇主有權根據疫苗接種情況拒絕雇用。

該委員會表示，雇主只要遵守「美國殘疾人法案」(Americans with Disabilities Act)和「1964 年民權法案」第七章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)的合理便利規定，就可要求疫苗接種。例外情況包括殘疾、醫生建議婦女懷孕或哺乳期間不要接種疫苗、或者因員工真誠有宗教信仰、修行或持戒。

拜登總統9月發布新規定，要求至少有100名員工的私營雇主須要求員工每周接種疫苗或進行檢測。

德拉瓦州550多家企業有至少100名員工。

在州和聯邦勞工機構以及白宮新指導方針下，許多公司已設定10月初為抉擇截止日，要求員工接種疫苗或辭職。

在賓州等地，立法人員爭相修改勞動法，好讓拒打疫苗的人申請失業金，然而在聯邦指導和州失業法之下，德拉瓦州這類挑戰法律之舉不太可能成功。

目前德拉瓦州60.6%居民至少接種一劑新冠疫苗，屆滿18歲者接種比例達71.8%。

疫苗 勞工部 德拉瓦州

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