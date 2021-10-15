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史密斯城綠村十月慶秋收 華洋居民共享歡樂時光

本報新澤西訊

　史密斯城（Smithville）的著名旅遊景點“綠村” （Village Greene）日前舉行了十月節慶（ Oktoberfest）。兩天的秋收慶祝吸引了附近居民蜂擁而至，人群擁擠，空前爆滿。

　綠村的古典房屋設計，可與賓州的愛米緒人的景點比美。這個具歷史性的景點擁有50個小商店、10個餐飲店、一個旅館，每年有40個周末活動。在湖上乘搭腳踏船任意“航行”是一大享受，遊客隨時可在樹蔭、涼亭休息，是家庭游樂的好去處。

　主辦單位在此秋高氣爽的周末， 特別在兩處大停車場共架設了100多個帳篷，展示各種手工藝品、食品、服裝、餐飲等， 加上綠村所有67個小屋及餐館也全部同時開放。真是車水馬龍，人們絡繹不絕，盛況空前。許多餐車前如德國餐、拉丁餐、檸檬汁、漢堡、熱狗，甚至供應啤酒處，都大排長龍。居民博恩下了班，就趕來看熱鬧，他說平時沒有這機會在餐車前購買用餐，也驚訝看到，人山人海的人群歡樂時光。

　各種手工藝術從秋收南瓜設計、感恩節聯想直到聖誕節的裝飾，應有盡有， 另人目不暇給， 眼花撩亂。綠村的木馬旋轉車和紅色火車頗受歡迎，也是全家享受的好節目。居民吃著冰棒、薯條、酥餅、喝著檸檬汁，開懷談笑，拍照留下美好回憶。

　此次慶點地點是Route 9 & Moss Mill Rd.(GPS:615 E. Moss Mill Rd.) Smithville, New Jersey， 08205，其他活動請上網查詢 www.HistoricSmithville.com ，電話： （609） 748-8999 (圖文報導：羅存信)

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