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FTER 機器人隊晉級 代表美國出征WRO世界錦標賽

本報新澤西訊

　人工智慧競賽項目種類繁多，一直深受家長和學生的關注。世界上影響力最大且被廣泛認可的當屬 EV3、First 和 VEX機器人比賽項目。國際奧林匹亞機器人大賽（World Robot Olympiad）簡稱 WRO，成立於2004年，是由國際奧林匹克機器人委員會(IROC)和丹麥樂高教育事業公司合辦的國際性機器人比賽，亦是學術成分最高的賽事，指定樂高Mindstorms為競賽器材，為國際青少年機器人愛好者提供一個共同的學習平臺，現有超過60個會員國，成為了一年一度的世界青少年科技文化交流盛會。如今全世界每年有超過26000+個團隊參與WRO 組織的Lego Mindstorms EV3比賽。

　WRO USA 2021 年度美國區總決賽於9/24-10/3在美國成功舉辦，今年小學組的比賽題目是Energy at Home，程式設計後的全自動駕駛機器人通過路線和顏色識別找到目標，並完成家庭節能電器更換以及智慧設備升級等的五個任務。作為一家普及機器人及相關STEM知識教育的非營利機構，FTER (FTER – Foundation for Technological Education and Research (fterusa.org) 積極組織自己機器人班的學生報名參加。來自NJ、 OH、NY的13位學生組成5個團隊參賽FTER X-Power/Hacking Robot 0101/FTER Emmet/speedy/FTER Team。這5個團隊全部晉級並代表美國參加10/11開始的WRO 世界錦標賽，其中12位學生獲得滿分100分。    本年度美國共出線9個團隊，FTER 代表隊包攬了一半席位。  

　在上一周的比賽中, FTER 教師團隊每晚提供技術支援；學生們克服報名晚而帶來的不利因素，抓緊有限的時間內反復偵錯工具，甚至在周日五點結束前還在為優化程式而努力；家長在背後的默默支持和付出，孩子和家長的互相陪伴共同成長最令人感動: “你推我前行”是一位家長在夜晚11點多和孩子一起debug程式後的感受。目前同學們正在積極準備接下來的WRO International 2021年度總決賽，預祝他們在國際舞臺上再創佳績！2021年度全球有15個國家740支以上隊伍參加各國角逐，最後僅有200支隊伍從各國出線進入到國際錦標賽。像FTER代表隊這樣從國家比賽到全體出線的實數難得。

美國 教育 人工智慧

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