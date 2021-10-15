費城華埠迎來“錦鯉” 百人重繪“樂園”

志願者Catherine帶著她的孫輩來參加壁畫繪製活動，左一為藝術家蔡陳林

日前費城華埠 的十街廣場（Vine Street萬安街和十街的交叉路口）組織了一場由公眾參與的“華埠樂園 壁畫”現場繪製活動。現場有百餘人在廣場上齊心繪製錦鯉和荷塘，場面熱鬧又溫馨。參與者們的年齡從3歲的小朋友到75歲的祖母都有。自去年疫情以來，費城華埠受衝擊嚴重，百廢待興。如今該壁畫活動將來自於費城及周邊城市的各個族裔的社區居民聚集在一起，用畫筆重繪華埠的壁畫，顯得特別的有意義。

該壁畫專案由藝術家蔡陳林和費城華埠發展會PCDC的社區規劃與項目助理吳玥共同策劃，用“華埠樂園項目”來改造十街廣場，並改建成一個供華埠社區孩子們玩耍的遊樂廣場。據藝術家蔡陳林介紹，他的壁畫裡使用錦鯉和荷塘作為視覺紐帶，將華埠的南北兩部分連接起來。並將華埠的地圖與主要的地標，歷史性建築結合在壁畫中讓孩童們互動玩耍。以一種輕鬆活潑和寓教於樂的方式來對孩童們起到教育的目的。並期待該壁畫作為一個費城新的旅遊景點，向遊客們介紹費城華埠的歷史和文化特點。並希望這錦鯉壁畫也能象徵著費城華埠的復甦！

華埠樂園壁畫項目由KaBoom！的Play Everywhere獎項支持，該獎項由William Penn基金會資助。(圖文報導：王聖明)