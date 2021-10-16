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費城僑社聯合舉辦 紀念辛亥革命110周年座談會

費城訊
參加座談會的與會人士合影，前排右5-7為：張天晨、任美清、王建明
參加座談會的與會人士合影，前排右5-7為：張天晨、任美清、王建明

   賓州中國和平統一促進會、大費城中國統一促進會大費城僑學界華人社團聯席會議，10月10日假費城好朋友老人活動中心內，聯合舉辦紀念辛亥革命110周年座談會，邀請華埠各社團僑領、各界代表齊聚一堂。眾人回顧了辛亥革命在中華民族歷史上的重大意義，深刻緬懷孫中山先生所做出的偉大貢獻。

    主持此次座談的 大費城中國統一促進會會長任美清表示，1911年10月10日的武昌起義，爆發辛亥革命，結束中國延續幾千年的君主專制，百年辛亥的精神，凝聚和激發了海峽兩岸廣大民眾的赤誠之心。撫今追昔，孫先生振興中華的深切夙願和辛亥革命先驅們對中華民族發展的美好憧憬，激勵著後來者緬懷歷史，展望未來。

     賓州中國和平統一促進會會長王建明帶領與會人士，深入領會習近平總書記的重要講話精神。他表示，孫先生是革命先驅、先行者，費城是美國獨立宣言的簽署地，孫中山的「三民主義」精神與美國建國精神相似。費城僑團應時刻秉持孫先生的精神，以費城華人社區為橋梁，增進與當地各領域交流，時刻為僑胞服務，為中華民族爭光。作為炎黃子孫，應不分政治理念和宗教信仰，海內外全體中華兒女緊密地團結起來，攜手向中華民族偉大復興的目標奮勇前進，共創美好未來。

     大費城僑學界秘書長張天晨以“以銅為鑒可以正衣冠，以人為鏡可以明得失，以史為鑒可以知興替“為開場白，回顧中國的飛躍越發展，如今已成為世界第二大經濟體。海外華僑與祖國命運相連，榮辱與共，僑學界將一如既往的支持祖國的各項建設，為推動構建人類命運共同體，維護世界和平作出努力與貢獻。

  美東深圳總商會會長梁鴻生、崇正會會長黃偉星、董事長楊銘善，費城中文學校聯合會秘書長任鋼、東北同鄉會前理事長趙愛國及現任理事長朱宏等分別發言，圍繞和平發展、致力民族復興的主題坦誠抒發看法，對實現中華民族偉大復興的中國夢充滿信心和自豪。（圖文報導：彭林）

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