QBEDDING新款套件暖暖上市 今秋就靠它“罩”著您

磨毛新款

QBEDDING 2021秋季新款全棉磨毛套件暖暖上市！手把手教您被芯該怎麼選？選購被芯的首要條件: 保暖、洗滌、透氣、質感等，總想為家人的生活準備的面面俱到，不用愁！Qbedding已幫您做足功課了！決定好被芯厚度，接下來依照您的預算 來選購，每個保暖度Qbedding都提供多款價位及不同材質的選擇。厚實壓身，或是輕盈貼身？透氣度,材質等，自己喜歡的特點都是選購被芯時需要考慮的重點。

現在，讓我們來看看Qbbedding 能找到什麼款式的被芯吧！

▲大豆纖維冬被，面料：100% 全棉，填充：20%大豆纖維 80％聚酯纖維,每平方含 550克填充,特點：植物性蛋白纖維，手感細膩，透氣性佳，貼身厚實。適合人群：被芯能夠水洗，喜歡厚實被芯。

▲天然棉花冬被：面料：100% 全棉 ,填充：100%棉花,每平方含640-680克填充;特點:從裡到外都是棉花，吸濕性極佳，保暖厚實，帶有淡淡棉脂香,適合人群：天然全棉愛好者，皮膚敏感者，居住地區濕度較高者。注意洗滌：不建議洗滌（應搭配被套使用），低溫 烘乾。

▲加厚澳洲 羊毛冬被：面料：100% 全棉，填充：100%澳洲羊毛，每平方含500克填充；特點: 純正澳洲羊毛。天然環保，親膚保濕，局部恒溫，加厚填充超保暖，適合人群：特別怕冷，體溫調節差的年長者或孩童，同蓋一床被子的情侶，夫妻。

▲黑鑽竹炭四季被：面料：100% 全棉，填充：30% 竹炭纖維 70％聚酯纖維，每平方含400克填充；特點:實驗證明，有效抗菌，富含 "竹琨" 淨化異味放射遠紅外線，保暖舒眠。適合人群：睡眠中多汗，需要吸濕，除菌，和去除異味功效。

▲蠶絲舒眠四季被：面料：100% 全棉，填充：100% 柞蠶絲，每平方含330克填充，特點: 價格實惠，野外放養柞蠶絲，纖維更加膨鬆柔韌，美膚舒眠；適合人群：注重肌膚美顏功效，注重被芯柔軟度者。不可水洗，需搭配被套使用。

▲桑蠶絲四季被：面料：57％天絲 43％ 棉，填充：100% 桑蠶絲每平方含330克填充，特點:價格實惠，人工飼養桑蠶絲，纖維更纖細柔軟，美膚舒眠；適合人群：注重美顏功效，敏感膚質。

除了以上沉穩優雅的新品，Q Bedding 新到多種兒童新款，也不容錯過，還有最新到貨的可愛童趣公仔令您天天好心情！

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