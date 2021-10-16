我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

QBEDDING新款套件暖暖上市 今秋就靠它“罩”著您

新澤西訊
磨毛新款
磨毛新款

　QBEDDING 2021秋季新款全棉磨毛套件暖暖上市！手把手教您被芯該怎麼選？選購被芯的首要條件: 保暖、洗滌、透氣、質感等，總想為家人的生活準備的面面俱到，不用愁！Qbedding已幫您做足功課了！決定好被芯厚度，接下來依照您的預算來選購，每個保暖度Qbedding都提供多款價位及不同材質的選擇。厚實壓身，或是輕盈貼身？透氣度,材質等，自己喜歡的特點都是選購被芯時需要考慮的重點。

　現在，讓我們來看看Qbbedding 能找到什麼款式的被芯吧！

　▲大豆纖維冬被，面料：100% 全棉，填充：20%大豆纖維 80％聚酯纖維,每平方含 550克填充,特點：植物性蛋白纖維，手感細膩，透氣性佳，貼身厚實。適合人群：被芯能夠水洗，喜歡厚實被芯。

　▲天然棉花冬被：面料：100% 全棉 ,填充：100%棉花,每平方含640-680克填充;特點:從裡到外都是棉花，吸濕性極佳，保暖厚實，帶有淡淡棉脂香,適合人群：天然全棉愛好者，皮膚敏感者，居住地區濕度較高者。注意洗滌：不建議洗滌（應搭配被套使用），低溫烘乾。

▲加厚澳洲羊毛冬被：面料：100% 全棉，填充：100%澳洲羊毛，每平方含500克填充；特點: 純正澳洲羊毛。天然環保，親膚保濕，局部恒溫，加厚填充超保暖，適合人群：特別怕冷，體溫調節差的年長者或孩童，同蓋一床被子的情侶，夫妻。

▲黑鑽竹炭四季被：面料：100% 全棉，填充：30% 竹炭纖維 70％聚酯纖維，每平方含400克填充；特點:實驗證明，有效抗菌，富含 "竹琨" 淨化異味放射遠紅外線，保暖舒眠。適合人群：睡眠中多汗，需要吸濕，除菌，和去除異味功效。

　▲蠶絲舒眠四季被：面料：100% 全棉，填充：100% 柞蠶絲，每平方含330克填充，特點:  價格實惠，野外放養柞蠶絲，纖維更加膨鬆柔韌，美膚舒眠；適合人群：注重肌膚美顏功效，注重被芯柔軟度者。不可水洗，需搭配被套使用。

　▲桑蠶絲四季被：面料：57％天絲 43％ 棉，填充：100% 桑蠶絲每平方含330克填充，特點:價格實惠，人工飼養桑蠶絲，纖維更纖細柔軟，美膚舒眠；適合人群：注重美顏功效，敏感膚質。

　除了以上沉穩優雅的新品，Q Bedding 新到多種兒童新款，也不容錯過，還有最新到貨的可愛童趣公仔令您天天好心情！

　 Qbedding歡迎您來體驗！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817。週一至週日10:00am to 17:00pm，電話：732-482-9100，網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號瞭解門店，另有24小時線上網店購買，可安心直送到家！

澳洲 預算 低溫

上一則

費城僑社聯合舉辦 紀念辛亥革命110周年座談會

下一則

新州來來拉麵 千錘百煉 只為一碗麵

延伸閱讀

棉花大漲 成本轉嫁消費者

棉花大漲 成本轉嫁消費者
棉花期貨四連漲後止步 後市仍看多

棉花期貨四連漲後止步 後市仍看多
放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時

放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時
營養師教你自製蔬食沙拉

營養師教你自製蔬食沙拉
長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃

長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃
衣服要變貴了？棉價觸及十年高點 治裝費恐攀升

衣服要變貴了？棉價觸及十年高點 治裝費恐攀升

熱門新聞

帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
新州房市8月買氣比去年8月降低10%，不過哈德遜郡、沃倫郡與密德薩士郡的買氣逆勢成長，成為新州房市表現最亮眼的三個郡。(美聯社)

新州8月房市買氣稍降 3郡逆勢成長

2021-10-08 14:26

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差