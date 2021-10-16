新州來來拉麵 千錘百煉 只為一碗麵

來來眾面

日式拉麵多年來在飲食界獨佔鰲頭，引領時尚 。來來拉麵作為新州 日式拉麵界的領頭羊，出品非常講究，湯頭真材實料熬制而成，普通湯頭要15個小時以上，濃湯型的湯頭更久。多年來保持天然、健康、味美、量足的特點，備受當地人的喜愛。

來來拉麵使用的是自製拉麵，引用最新進的日本 機器和高級麵粉製成，健康，純天然，不添加任何的添加劑，防腐劑和化學成分，基本上是2天之內全部賣光，保証新鮮、衛生可靠，讓客人吃得安心。

天氣逐漸轉涼，吃口冒著濃郁香氣的麵條，再用兩手捧著湯碗，吸溜吸溜地喝下熱騰騰的湯，感覺心頭上的煩事都隨著湯沖到九霄雲外了，幸福感滿滿！來來拉麵的種類繁多，總有一碗適合您：來來本樓拉麵、味增拉麵、超濃拉麵、旦旦拉麵、牛尾拉麵、牛排拉麵、煙筍拉麵、臺灣牛肉麵等；麵條筋斗、湯頭濃鬱鮮美、配菜豐富量足。

眾麵中最受食客們愛戴的還要屬豚骨拉麵，將豬頭骨以及豬大骨經過長時間慢慢熬制後的湯頭香醇濃鬱，麵條則是由麵點師傅特製而成，軟硬適中；豚骨湯底看似濃郁，但實際喝上一口卻會被清爽可口的味覺所震撼。通過傳統精心打造而成的湯底，能從中感受到豚骨原有的風味，完美的一碗豚骨拉麵就在來來誕生了。

日式鹽味拉麵也不甘示弱， 主要使用鹽進行調味的鹽拉麵，看似單純，但對於食材以及調味的要求卻非常高。在湯底製作的過程中會使用到雞骨或豚骨等食材，但是熬煮的程度需要把握得當，要做到湯汁清澈，口感清爽細膩。還有海鮮拉麵也不容錯過，各路海鮮匯聚一碗，不管是從視覺還是味覺都堪稱一絕！

除了美味的拉麵外，來來拉麵還提供精美小菜和濃香的奶茶，脆皮糯米雞、章魚燒、雞排鹵肉飯/咖喱飯，肥牛飯等。除了外賣，來來更歡迎您來堂吃品嘗！

來來拉面Rai Rai Ramen (East Brunswick)，300 State Route 18 Ste# 33A, East Brunswick, NJ 08816，電話：732-360-8609。