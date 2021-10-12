新州908、856區號市話 10月24日起7碼改10碼

新澤西州電話區號為908和856的所有市話號碼，將自24日起不再接通只有七位數的電話號碼，所有電話號碼一律改為十碼。(Getty Images)

聯邦通信委員會(Federal Communication Commission)宣布，新澤西州 電話區號為908和856的所有市話號碼，將自24日起不再接通只有七位數的電話號碼，所有電話號碼一律改為十碼(加上區號)，即使原本就有包含區號的號碼也是如此。

聯邦通信委員會指出，這項規定主要是為了更新國家自殺預防專線(National Suicide Prevention)與心理健康 危機生命專線(Mental Health Crisis Lifeline)，讓民眾未來可用無線電話裝置直接撥打三碼988就能接通，但在這之前908和856區號必須先更新為十碼。

然而，這項三碼快捷專線必須等到2022年7月16日後才會啟用，目前有需求的民眾仍可撥打1-800-273-TALK (8255)尋求協助。

新州 電話區號為908的地區包括伊莉莎白市(Elizabeth)、友聯郡(Union)、薩默塞特郡(Somerset)、沃倫郡(Warren)、杭特頓郡(Hunterdon)、和摩利斯郡(Morris)西南部分地區。

區號為856的地區則包括肯登郡(Camden)、櫻桃山鎮(Cherry Hill)、藤地市(Vineland)、少部分的威林伯勒鎮(Willingboro Township)、以及伯靈頓郡(Burlington)西部地區。

除了上述兩個區號的地區，其他地區先前都因為區號重複的關係，過去已陸續將電話號碼多加兩位數。

對大多人來說，改變撥號帶來的影響並不會太大，但電信供應商Verizon仍建議消費者記得更改自動撥號設定，例如家庭警報或醫療監控系統的事故緊急號碼。

新州上次更新電話號碼是在2018年初，目前新州共有10個不同的電話區號。