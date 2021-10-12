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盜10州300人帳戶購54萬元蘋果商品 新州男恐判囚20年

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州李堡男子裴瑞茲於2017年至2019年間假冒他人蘋果帳戶，大量購買了如iPhone、iPad或AirPods等總額達54萬元的蘋果商品，受害者多達300人且犯罪橫跨10州。(Getty Images)
新澤西州李堡男子裴瑞茲於2017年至2019年間假冒他人蘋果帳戶，大量購買了如iPhone、iPad或AirPods等總額達54萬元的蘋果商品，受害者多達300人且犯罪橫跨10州。(Getty Images)

新澤西州李堡(Fort Lee)一名現年33歲的男子裴瑞茲(Henry Perez)，於2017年至2019年間假冒他人蘋果帳戶，大量購買了如iPhone、iPad或AirPods等總額達54萬元的蘋果商品，受害者多達300人且犯罪橫跨10州；裴瑞茲已與檢察官達成認罪協議，面臨最長20年的刑期。

由於裴瑞茲的行為觸犯聯邦電信詐欺罪，且犯罪行為地不限於新州，本案由紐約南區聯邦檢察官偵辦；承辦檢察官史特勞斯(Audrey Strauss)表示，裴瑞茲除認罪外，也同意支付53萬9654.96元的賠償金。

檢察官指出，裴瑞茲與其共犯使用偷來的個人資料，冒用他人身分更改蘋果系統中的設定，因此原帳號持有人不會收到帳戶異地登入警示；此外，他們還以受害人的身分打給手機供應商的客服中心，指稱自己的手機遭到「詐騙」，需要恢復帳號的使用權；但事實上，真正的帳號所有人不只從沒打過電話，還因此有好長一段時間無法使用自己的手機。

在徹底獲得帳號及手機使用權限後，裴瑞茲就以此帳號大量買進蘋果商品，並以受害人與蘋果帳號綁定的信用卡支付，再要求物流商將他們訂購的商品送到指定地址或蘋果實體店家，還假冒受害人領貨，許多受害人就在不知情的情形下被蘋果公司收取高額費用。

史特勞斯說：「被告裴瑞茲已認罪，承認他夥同友人冒用受害人身分，更改帳戶設定，以阻止帳號原持有人收到登入警訊，並因此導致帳號持有人無法獲得通訊服務；本案能順利偵破，特別感謝國土安全部的夥伴不遺餘力地為我們提供情資，裴瑞茲目前正在候審中。」

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