用約會軟體誘殺3女 新州男判刑160年

新澤西州男子惠勒─韋弗(右)被控利用手機約會軟體誘騙三名女性並將其殺害，被判處160年監禁。(美聯社)

新澤西州25歲男子惠勒─韋弗(Khalil Wheeler-Weaver)被指控五年前利用手機 約會軟體誘騙三名女性，並將她們殺害，上周被判處160年有期徒刑；檢方也表揚受害者友人提供協助，在社群媒體 上建立新帳號誘騙兇手落網。

開庭過程中惠勒─韋弗仍向高等法院法官阿里(Mark S. Ali)堅稱自己是遭人陷害，但法官並未採信，並宣判三項謀殺罪成立，還有其他罪名包括殺人未遂、綁架、縱火 和褻瀆遺體。

艾薩克斯郡(Essex)承辦檢察官辦公室指出，其中一名死者莎拉•巴特勒(Sarah Butler)的幾位友人在社群平台上建立假帳號並引誘惠勒─韋弗出面約會，之後通報警方進而逮捕。

另外還有四名受害者僥倖逃過惠勒─韋弗的攻擊，她們當天不僅出庭作證，先前也曾協助警方辦案並提供關鍵線索，才讓檢警斷定這些攻擊手法具有相似之處，判定兇手為同一人。

檢方在審判過程中揭露惠勒─韋弗以約會平台引誘數名女性發生性關係，隨後將對方勒斃；受害女子的屍體於2016年9月至12月期間陸續在新州北部被人發現；檢方也透過手機定位系統指認，惠勒─韋弗曾經在幾名死者消失和屍體被發現的地方出沒。

2016年8月31日，有證人目擊其中一名死者蘿比•偉斯特(Robin West)坐上惠勒─韋弗的車；據稱偉斯特再幾個小時後就遇害，之後被棄屍在一間距離惠勒─韋弗住家不遠處的廢棄房屋，惠勒─韋弗再縱火將房屋燒毀；此舉也讓警方花費兩周的時間才確認死者身分。

另一名死者為33歲的喬安•布朗(Joanne Brown)在偉斯特死後一個月遇害，同樣被棄屍在一間廢棄房屋，但她的遺體直到六周後才被發現；檢警聲稱，偉斯特和布朗兩人都是被衣物勒斃。