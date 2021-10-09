新州公布新規 家庭烘焙糕點可開賣了

新澤西州 健康廳4日公布法規，允許烘培師傅與甜點師傅申請販售家庭手工食品，讓家庭烘培師傅終於可以合法販售在自家廚房製作的糕點與糖果等食品。

新州 之前是全美唯一禁止製作及販售家庭烘培製品的州，新州基於衛生與安全考量，規定業者必須在商業廚房製作蛋糕或餅乾等手工烘焙產品。

新州家庭烘培協會(NJ Home Bakers Association)和非營利組織「正義協會」(Institute for Justice )對此提告，稱此法維護商業廚師和其他食品製造業者，打壓個人賺錢機會。

健康廳7月宣布將廢除販售自家烘培產品的限制，新規即日起上路，開放個人申請兩年一次的手工烘培製品營業執照，規費100元。

規定指出，家庭烘培師傅必須遵守安全與潔淨準則，每年收益不得超過5萬元，且若遭檢舉必須配合現場檢查。

正義協會律師佩科拉(Rob Peccola)說：「新州家庭烘培師傅多年來爭取烘培的權力，今天是他們努力成果，以及花時間爭取權利的頂峰。」

正義協會表示，80%受訪的家庭烘培者為女性，她們的收入中位數為3萬6000元。

對大多數人而言，烘培是嗜好或賺外快的機會；半數受訪者有全職或兼差工作，近15%的人已退休 ，而有15%的人自許為自家烘培者。