長灘島命案 疑財務糾葛 55歲女兒被控弒親

新澤西州長灘島的衝浪城日前發生命案，警方發現兩名老人陳屍住宅，並逮捕其中一名死者恩德斯的女兒、現年55歲的雪莉．赫弗南。 (海洋郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 長灘島(Long Beach Island)衝浪城(Surf City)3日晚間發生命案，警方在死者恩德斯 (John Enders)與弗朗索瓦斯．皮托伊 (Francoise Pitoy)位於北七街的住宅中發現其遺體，並立刻鎖定恩德斯的女兒、現年55歲設籍賓州 蘭登堡(Landenberg)的雪莉．赫弗南 (Sherry Heffernan)涉有重嫌；警方本周宣布破案，表示已在賓州逮捕嫌疑人赫弗南。

承辦本案的大洋郡檢察官 畢希莫(Bradley Billhimer)指出，男性死者現年87歲，是赫弗南的父親；女性死者現年75歲，是恩德斯的女朋友。

畢希莫表示，本案之所以爆發，是因為新州警方在3日對轄區內長者進行例行性的探視時，發現兩人陳屍屋內；根據解剖結果，恩德斯身上有多處刺傷，其中頸動脈刺傷是其致命傷，而皮托伊的死因則尚未公布，預計6日才會進行屍檢。

檢警單位目前均未公布赫弗南可能的作案動機，不過已調閱赫弗南及兩位死者生前的的財產資料，發現恩德斯在5月時將之前由信託管理的一棟房子移轉到自己名下，並上網發布預計以190萬元出售消息，因此推測可能與父親有財務上的糾葛才痛下殺手。

此外，由於恩德斯目前已和皮托伊正式交往中，赫弗南也可能因為不滿父親的交往對象而起殺心。恩德斯的友人則說，從事地產經紀工作的赫弗南，不滿父親不肯讓她來賣房子，而且父親最近更動生前遺囑，把她排除在遺囑外。

檢察官畢希莫感謝警方大配合偵查，他說：「目前調查結果指向赫弗南應對兩人的死亡負起責任，非常感謝警方盡全力調查此案，迅速鎖定嫌疑人，使赫弗南不至於深入社區造成威脅。」