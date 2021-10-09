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新州僑學界 慶祝中華民國國慶 300人參與升旗

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西州僑學界慶祝中華民國110年國慶升旗典禮暨慶祝大會，戴松昌(左)、李光章(右)切蛋糕，祝賀中華民國國運昌隆。（新海中文學校提供）
新澤西州僑學界慶祝中華民國110年國慶升旗典禮暨慶祝大會，戴松昌(左)、李光章(右)切蛋糕，祝賀中華民國國運昌隆。（新海中文學校提供）

新澤西州僑學界慶祝中華民國110年國慶升旗典禮暨慶祝大會，日前在新海中文學校所在的Holmdel高中舉行，約300賓客參與升旗；駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章到場觀禮，並讚揚新州僑胞參與升旗典禮的熱情。

李光章表示，僑胞是中華民國在國際社會上的重要資產，更是國力的延伸，今年1月新州眾議會無異議通過支持台灣參與國際組織，8月紐瓦克市與桃園市締結姊妹市，都有許多僑胞的協助。

今年的慶祝活動由新澤西中文學校協會(ANJCS)主辦，Holmdel市學區教育委員會多名委員也到場慶賀，主席Vicky Flynn對新海中文學校稱讚有加；她表示，很高興新海能進駐Holmdel，不但豐富了該市的教育，也讓市民有多元學習的機會。

室外升旗典禮由李僑韋主持，首先由林馨文領導華音青少年合唱團領唱國歌，榮光會胡為根、潘大鵬擔任升旗手，謝翠萍領導中華民國空軍子弟小學校友會旗隊進場。

籌備會主委戴松昌表示，今年的表演節目豐富，他感謝所有參加的學生與教導的老師，感謝籌備委員的辛勞與團隊的努力，感謝個人與團體的捐款贊助，讓大會辦得更成功。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩、領務組組長黃耀良、紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷、靳芳芳、皇后區雙十國慶籌備會主委林映君、僑務委員蕭貴源、鄭吉成、美華工商協會賀台華、台灣商會鍾文忠、榮光會張淵源、新州北部美華聯誼會羅俊鉞、中美文化協會李珠瑛、大紐約主流教師協會歐瑪麗、梅山、普林斯頓、新海等中文學校校長出席。

表演節目由中校學生擔綱，愛迪生中文學校舞獅，新海中文學校舞龍，ANJCS 擂鼓隊，華裔二代蔡旭豪指揮的ANJCS 愛樂樂團，FASCA青少年文化志工團等團隊表演，以及由比賽優勝者表演歌曲，都讓觀眾叫好；節目最後由俊男美女合唱團帶領現場觀眾合唱 「中華民國頌」，慶祝大會在大家舉手吶喊「中華民國萬歲，台灣加油」聲中圓滿結束。

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