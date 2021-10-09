曾當脫衣舞孃 頂著碩士光環 她角逐賓州聯邦眾議員

大學時曾為脫衣舞孃亞歷珊卓‧杭特代表民主黨自由派，爭奪賓州聯邦眾院第三選區的議席。(取材自臉書)

28歲的亞歷珊卓‧杭特(Alexandra Hunt)大學時曾為脫衣舞孃，頂著天普大學(Temple University)碩士光環的她，如今代表民主黨 自由派角逐賓州聯邦眾院第三選區的眾議員。

杭特生於紐約州羅徹斯特市(Rochester)，她的雙親都是老師，注重教育的家庭讓她獲得里奇蒙大學(University of Richmond)心理學學士學位；大學期間，她必須當服務生和脫衣舞孃，才能負擔生活開銷，成為高等教育代價高的真實寫照，這也讓她致力為勞工階級服務。

杭特是第一位公開曾當脫衣舞孃並角逐聯邦公職的參選人，她爭取的賓州第三選區涵蓋費城大多數地區，而費城向來是民主黨固守的地區。

她最近開始積極競選，希望未來能在黨內初選時挑戰該選區現任聯邦眾議員伊凡斯(Dwight Evans)；伊凡斯2016年首度當選第三選區的議員，去年贏得連任，本次任期到2023年。

對杭特而言，新冠肺炎疫情 讓她的競選活動更加緊迫。

積極參與公共事務的她表示，疫情來襲時，「我發現他們(政治人物)不會來幫助我們，我們自立自強，對我而言這是一個失敗的州。」

儘管她希望聚焦政策，杭特深諳人們會介意她近十年前曾為舞孃的過去，也成為選民討論的話題。

對此，杭特表示在疫情和她決定參選之前，她並不打算公開這段過往，但對許多曾在性產業工作 的人們而言，避而不談往往較簡單。

但杭特選擇競選公職便得開誠布公，她宣布參選前曾訪問社區並與性工作者對話，這些性工作者告訴她：「別丟下我們。」

維吉尼亞大學政治學教授珍妮佛‧羅勒斯(Jennifer Lawless)表示，政治人物主動公開不堪過往，是避免遭對手攻擊的「預防」策略，但她認為伊凡斯的團隊不會用舞孃策略打擊杭特，尤其是在黨內初選階段。

羅勒斯說：「在民主黨初選中，直接或間接地對女性參選人進行性別攻擊會造成反效果，任何這類攻擊都會被視為性別歧視。」