我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

曾當脫衣舞孃 頂著碩士光環 她角逐賓州聯邦眾議員

編譯陳韻涵／綜合報導 
大學時曾為脫衣舞孃亞歷珊卓‧杭特代表民主黨自由派，爭奪賓州聯邦眾院第三選區的議席。(取材自臉書)
大學時曾為脫衣舞孃亞歷珊卓‧杭特代表民主黨自由派，爭奪賓州聯邦眾院第三選區的議席。(取材自臉書)

28歲的亞歷珊卓‧杭特(Alexandra Hunt)大學時曾為脫衣舞孃，頂著天普大學(Temple University)碩士光環的她，如今代表民主黨自由派角逐賓州聯邦眾院第三選區的眾議員。

杭特生於紐約州羅徹斯特市(Rochester)，她的雙親都是老師，注重教育的家庭讓她獲得里奇蒙大學(University of Richmond)心理學學士學位；大學期間，她必須當服務生和脫衣舞孃，才能負擔生活開銷，成為高等教育代價高的真實寫照，這也讓她致力為勞工階級服務。

杭特是第一位公開曾當脫衣舞孃並角逐聯邦公職的參選人，她爭取的賓州第三選區涵蓋費城大多數地區，而費城向來是民主黨固守的地區。

她最近開始積極競選，希望未來能在黨內初選時挑戰該選區現任聯邦眾議員伊凡斯(Dwight Evans)；伊凡斯2016年首度當選第三選區的議員，去年贏得連任，本次任期到2023年。

對杭特而言，新冠肺炎疫情讓她的競選活動更加緊迫。

積極參與公共事務的她表示，疫情來襲時，「我發現他們(政治人物)不會來幫助我們，我們自立自強，對我而言這是一個失敗的州。」

儘管她希望聚焦政策，杭特深諳人們會介意她近十年前曾為舞孃的過去，也成為選民討論的話題。

對此，杭特表示在疫情和她決定參選之前，她並不打算公開這段過往，但對許多曾在性產業工作的人們而言，避而不談往往較簡單。

但杭特選擇競選公職便得開誠布公，她宣布參選前曾訪問社區並與性工作者對話，這些性工作者告訴她：「別丟下我們。」

維吉尼亞大學政治學教授珍妮佛‧羅勒斯(Jennifer Lawless)表示，政治人物主動公開不堪過往，是避免遭對手攻擊的「預防」策略，但她認為伊凡斯的團隊不會用舞孃策略打擊杭特，尤其是在黨內初選階段。

羅勒斯說：「在民主黨初選中，直接或間接地對女性參選人進行性別攻擊會造成反效果，任何這類攻擊都會被視為性別歧視。」

疫情 民主黨 工作

上一則

打破 COVID-19 疫苗謠言的活動「我們可以做到」 COVID-19 宣傳教育活動

下一則

不滿年長居民所受待遇 馬州男槍殺公寓2職員自首

延伸閱讀

新州8月房市買氣稍降 3郡逆勢成長

新州8月房市買氣稍降 3郡逆勢成長
太陽石油公司嚴重漏油事故 遭賓州控48項罪

太陽石油公司嚴重漏油事故 遭賓州控48項罪
安大略機場獲聯邦撥款1140萬元 修復機場跑道

安大略機場獲聯邦撥款1140萬元 修復機場跑道
口罩遮臉犯案 反成為FBI追緝德州男子暴亂線索

口罩遮臉犯案 反成為FBI追緝德州男子暴亂線索
新冠肺炎疫情下 全球「箱」愁難解

新冠肺炎疫情下 全球「箱」愁難解
新州獵熊今年停辦 改採人道方式控制數量

新州獵熊今年停辦 改採人道方式控制數量

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手