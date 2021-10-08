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太陽石油公司嚴重漏油事故 遭賓州控48項罪

編譯柯立偉／綜合報導
太陽石油公司去年在賓州的一條輸油管路中發生嚴重漏油事故，汙染附近的下水道系統、溼地、溪流與湖泊，賓州檢察長夏皮羅宣布對該公司控罪。(美聯社)
太陽石油公司去年在賓州的一條輸油管路中發生嚴重漏油事故，汙染附近的下水道系統、溼地、溪流與湖泊，賓州檢察長夏皮羅宣布對該公司控罪。(美聯社)

太陽石油公司(Sunoco)去年在賓州的一條輸油管路中發生嚴重漏油事故，數千加侖的鑽井液傾洩而出，汙染附近的下水道系統、溼地、溪流與湖泊；經陪審團審理後，認為罪證明確，太陽石油公司漏油事件違反賓州環境法。

太陽石油公司的母公司Energy Transfer為此正面臨多達48項刑事指控，其中大多數指控均與太陽石油公司在賓州11個郡多達22個地點排放工業廢物有關，另一項較為嚴重的控罪，則是該公司刻意隱瞞洩油事件，故意不向監管部門報告。

賓州民主黨籍檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，這次的漏油事件危及賓州的河流、湖泊與水井，還使全州至少150個家庭的民生用水受到影響，「這起事件整個賓州生態環境置於危險之境」夏皮羅說。

事實上，這條管線自2017年建設以來就爭議不斷，相關監管單位也對太陽石油公司多次開罰，迄今為止該公司已繳納超過2000萬元的罰款，但財大氣粗的太陽石油公司根本罰不怕，不只未改善違規事項，甚至連這次漏油事件的報告，都被陪審團成員抓出竄改漏油數據，將「漏油2萬8000加侖」低報為「漏油2800加侖」。

因此，住在管道附近的居民和該地區的州議員指出，鑑於這起刑事指控，這條管線應該要撤銷許可並永久關閉；當地居民格羅斯(Carrie Gross)說：「罰款根本就已算入他們公司推展業務的成本，所以在撤銷許可以前，他們根本就罰不怕，而我們只能一直活在恐懼中。」

不過，民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)對此一直並未表態，沒有給出將廢止許可的承諾；而有意參選下一屆州長選舉的夏皮羅則說：「這是一起重大且非單一的事件，對整個賓州有『頻繁且具破壞性』的影響，而且搞不好還有我們還沒查出來的事。」

賓州 石油 民主黨

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