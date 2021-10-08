加油站業主超收油價 付14萬與新州和解

一名在新澤西州貝勒維爾市及紐瓦克擁有五間加油站的業主遭當局指控，涉及向民眾超收汽油價，該業主同意支付近14萬元，與州檢察長換取和解。(Getty Images)

一名在新澤西州 貝勒維爾市(Belleville)及紐瓦克(Newark)擁有五間加油站 的業主遭當局指控，涉及向民眾超收油價 ，其行為甚至可能造成消費者的車輛耗損；經過協商後，該業主同意支付近14萬元，與州檢察長換取和解。

該名業主為居住於貝勒維爾的辛格(Sukhdev Singh)，擁有的五間加油站及其地址包括：位於貝勒維爾的Millennium Fuel, 113-119 Franklin Street，DS Fuel, 605 Washington Ave；還有位於紐瓦克的KP Fuel, 864 Mt. Prospect Ave，BK Fuel, 108 Bloomfield Ave，Power Service Center, 456 W. Market Street。

新澤西州檢方表示，當局在2019年7月31日至2020年9月25日間對這幾間加油站展開調查，發現這幾間加油站將普通汽油(Regular gasoline)標示為高級汽油(Premium gasoline)出售，而且這些加油站的標價，低於實際向消費者收取的費用。

新澤西州代理檢察長布魯克(Andrew Bruck)進一步指出，需要高級汽油的車輛若加了普通汽油，可能會傷害引擎。

辛格及律師盧卡列洛(Hugh Lucariello)與檢方協商後；布魯克4日表示，辛格同意支付11萬4200元的民事賠償金，以及2萬4319元的律師費達成和解，總計13萬8519元，換取檢方暫時擱置2萬7519元的民事罰款。

檢方表示，該擱置罰款要在一年後才會消滅，這段期間，辛格必須履行協議中需支付的費用，而且檢方也會不定期突襲檢查他的加油站。