我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

加油站業主超收油價 付14萬與新州和解

編譯洪毅／綜合報導
一名在新澤西州貝勒維爾市及紐瓦克擁有五間加油站的業主遭當局指控，涉及向民眾超收汽油價，該業主同意支付近14萬元，與州檢察長換取和解。(Getty Images)
一名在新澤西州貝勒維爾市及紐瓦克擁有五間加油站的業主遭當局指控，涉及向民眾超收汽油價，該業主同意支付近14萬元，與州檢察長換取和解。(Getty Images)

一名在新澤西州貝勒維爾市(Belleville)及紐瓦克(Newark)擁有五間加油站的業主遭當局指控，涉及向民眾超收油價，其行為甚至可能造成消費者的車輛耗損；經過協商後，該業主同意支付近14萬元，與州檢察長換取和解。

該名業主為居住於貝勒維爾的辛格(Sukhdev Singh)，擁有的五間加油站及其地址包括：位於貝勒維爾的Millennium Fuel, 113-119 Franklin Street，DS Fuel, 605 Washington Ave；還有位於紐瓦克的KP Fuel, 864 Mt. Prospect Ave，BK Fuel, 108 Bloomfield Ave，Power Service Center, 456 W. Market Street。

新澤西州檢方表示，當局在2019年7月31日至2020年9月25日間對這幾間加油站展開調查，發現這幾間加油站將普通汽油(Regular gasoline)標示為高級汽油(Premium gasoline)出售，而且這些加油站的標價，低於實際向消費者收取的費用。

新澤西州代理檢察長布魯克(Andrew Bruck)進一步指出，需要高級汽油的車輛若加了普通汽油，可能會傷害引擎。

辛格及律師盧卡列洛(Hugh Lucariello)與檢方協商後；布魯克4日表示，辛格同意支付11萬4200元的民事賠償金，以及2萬4319元的律師費達成和解，總計13萬8519元，換取檢方暫時擱置2萬7519元的民事罰款。

檢方表示，該擱置罰款要在一年後才會消滅，這段期間，辛格必須履行協議中需支付的費用，而且檢方也會不定期突襲檢查他的加油站。

加油站 新澤西州 油價

上一則

賀錦麗今訪新州 籲接種、推幼兒照護法案

下一則

太陽石油公司嚴重漏油事故 遭賓州控48項罪

延伸閱讀

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
原油漲+供應緩 汽油觸7年新高

原油漲+供應緩 汽油觸7年新高
紐新港口查繳3700磅中國走私紅薯

紐新港口查繳3700磅中國走私紅薯
北加東灣惡徒拖拽75歲老人搶劫 警察直升機追捕嫌犯

北加東灣惡徒拖拽75歲老人搶劫 警察直升機追捕嫌犯
民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%

民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%
漂亮寶貝雪德絲 有女承衣缽

漂亮寶貝雪德絲 有女承衣缽

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」