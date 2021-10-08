加油站業主超收油價 付14萬與新州和解
一名在新澤西州貝勒維爾市(Belleville)及紐瓦克(Newark)擁有五間加油站的業主遭當局指控，涉及向民眾超收油價，其行為甚至可能造成消費者的車輛耗損；經過協商後，該業主同意支付近14萬元，與州檢察長換取和解。
該名業主為居住於貝勒維爾的辛格(Sukhdev Singh)，擁有的五間加油站及其地址包括：位於貝勒維爾的Millennium Fuel, 113-119 Franklin Street，DS Fuel, 605 Washington Ave；還有位於紐瓦克的KP Fuel, 864 Mt. Prospect Ave，BK Fuel, 108 Bloomfield Ave，Power Service Center, 456 W. Market Street。
新澤西州檢方表示，當局在2019年7月31日至2020年9月25日間對這幾間加油站展開調查，發現這幾間加油站將普通汽油(Regular gasoline)標示為高級汽油(Premium gasoline)出售，而且這些加油站的標價，低於實際向消費者收取的費用。
新澤西州代理檢察長布魯克(Andrew Bruck)進一步指出，需要高級汽油的車輛若加了普通汽油，可能會傷害引擎。
辛格及律師盧卡列洛(Hugh Lucariello)與檢方協商後；布魯克4日表示，辛格同意支付11萬4200元的民事賠償金，以及2萬4319元的律師費達成和解，總計13萬8519元，換取檢方暫時擱置2萬7519元的民事罰款。
檢方表示，該擱置罰款要在一年後才會消滅，這段期間，辛格必須履行協議中需支付的費用，而且檢方也會不定期突襲檢查他的加油站。
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