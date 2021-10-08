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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

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新州8月房市買氣稍降 3郡逆勢成長

編譯柯立偉／綜合報導
新州房市8月買氣比去年8月降低10%，不過哈德遜郡、沃倫郡與密德薩士郡的買氣逆勢成長，成為新州房市表現最亮眼的三個郡。(美聯社)
新州房市8月買氣比去年8月降低10%，不過哈德遜郡、沃倫郡與密德薩士郡的買氣逆勢成長，成為新州房市表現最亮眼的三個郡。(美聯社)

新澤西房地產經紀人協會日前公布新州8月分房市表現，指出買氣比去年8月降低10%，不過哈德遜郡(Hudson)、沃倫郡(Warren)與密德薩士郡(Middlesex)買氣逆勢成長，成為新州房市表現最亮眼三個郡。

然而，另一房產公司Redfin卻表示薩默塞特郡(Somerset)、海洋郡(Ocean)與杭特頓郡(Hunterdon)才是8月房市需求最高地區，且在Redfin排行榜中排名第二的海洋郡，在房地產經紀人協會的排名敬陪末座。

新澤西先鋒報(NJ Advance)以Redfin公司的排行榜為基礎，並輔以各郡人口分布，綜合出全州8月房市買氣最旺盛的25個地區。

排名一至五的地區依序為薩默塞特郡橋水鎮(Bridgewater)、海洋郡巴尼加特鎮(Barnegat)、杭特頓郡弗萊明頓鎮(Flemington)、肯登郡(Camden)的櫻桃山鎮(Cherry Hill)、大西洋郡(Atlantic)梅斯蘭亭鎮(Mays Landing)。

第六至十名則為蘇薩克士郡(Sussex)漢堡鎮(Hamburg)、海洋郡快樂點(Point Pleasant)、海洋郡福克德河鎮(Forked River)、格羅契斯特郡(Gloucester)圖納斯維爾鎮(Tunersville)、卡登郡木蘭鎮(Magnolia)。

第11至第15名為卡登郡布萊克伍德(Blackwood)、離岸野林鎮(Wildwood)、伯靈頓郡(Burlington)柏登鎮(Bordentown)、大西洋郡布里甘提市(Brigantine)、孟莫斯郡(Monmouth)尼普頓市(Neptune)。

第16至第20名為五月岬郡(Cape May)野林冠鎮(Wildwood Crest)、摩利斯郡(Morris)洛克威鎮(Rockaway)、沃倫郡哈克茲鎮(Hackettstown)、伯靈頓郡馬爾頓鎮(Marlton)、摩利斯郡摩利斯平原鎮(Morris Plains)。

第21至第25名為孟莫斯郡弗利何鎮(Freehold)和紅岸鎮(Red Bank)、伯靈頓郡伯靈頓市、格羅契斯特郡馬利卡山丘(Mullica Hill)、大洋郡冠林鎮(Crestwood)。

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