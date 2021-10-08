賀錦麗今訪新州 籲接種、推幼兒照護法案

副總統賀錦麗8日將前往新澤西州，推廣新冠疫苗接種和目前卡在國會眾院攸關幼兒照護的關鍵預算法案。(美聯社)

副總統賀錦麗8日至新澤西州 ，推廣新冠疫苗 接種和目前卡在國會眾院攸關幼兒照護的關鍵預算法案。

白宮官員透露，賀錦麗預定造訪蒙特萊爾市(Montclair)和紐瓦克(Newark)，宣傳拜登 總統的雄心預算法案，並呼籲國民盡速接種新冠疫苗。

拜登提議給予3歲和4歲的幼兒免費學前教育，調高幼兒照護員薪資，降低幼兒照護的費用，並擴大幼兒減稅補助等。

財政部上月發布的報告指出，幼兒照護「是美國經濟關鍵卻資金短缺的部門」。

這項法案將擴大幼兒照護並對抗氣候變遷，同時取消共和黨2017年稅改案中，州稅和地方稅抵免的1萬元上限。

民主黨眾議員計畫利用協議程序(reconciliation)通過此案，避免共和黨參議員採取「費力把事拖」(filibuster)的冗長辯論，使得法案必須採行多數決。

在鼓勵國民接種新冠疫苗方面，賀錦麗和拜登政府的其他成員持續鼓勵國民接種疫苗，以遏止病毒擴散。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，約65%國民至少接種一劑疫苗，完全接種者則占56%，另有3.2%的人已接種補強針。

另據約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美截至5日超過2億3580萬人確診，逾481萬人病歿。

拜登上月也曾造訪新澤西州，視察遭颶風艾妲(Ida)重創的曼維爾市(Manville)。