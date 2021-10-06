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校車司機荒 新州考慮簡化考駕照流程

編譯林梅婕／綜合報導
開學以來新澤西州各學區學校面臨校車司機極度缺乏，因此官員開始考慮調整商用駕照的考照程序，讓更多人可以應徵校車司機。(美聯社)
開學以來新澤西州各學區學校面臨校車司機極度缺乏，因此官員開始考慮調整商用駕照的考照程序，讓更多人可以應徵校車司機。(美聯社)

近日開學以來新澤西州各學區學校面臨校車司機極度缺乏，甚至有學校被迫調整上下課時間因應有限的車輛，因此當地官員開始考慮調整商用駕照的考照程序，讓更多人可以應徵校車司機。

當地校車司機荒的問題已嚴重影響學生，有些學校甚至限定住在學校方圓兩哩之內的學生不得搭乘校車，肯登郡(Camden)學區還提供家長1000元獎勵金，吸引他們自己載小孩上下學，但這些方法似乎都無法解決問題的核心。

新州校車承包協會(NJ School Bus Contractors Association)主席克柔伊‧威廉斯(Chloe Williams)表示，訓練司機拿到商用駕駛執照是一段非常冗長的程序，僅僅是筆試和道路測試就要花上60天，她說：「我們試著為這些申請商用駕照的司機排除障礙。」

根據目前的規定，一名擁有基礎B級商用駕照的校車司機還必須學習和卡車司機相同的車輛知識，同時還要了解校車乘客、車輛和空氣煞車這些基本常識，威廉斯也說：「我們和卡車司機的考試內容是完全一樣的。」

事實上，如果校車在行駛其間發生任何故障，承攬校車業務的公司將會派出另一台校車，並將有問題的校車回收到公司處理；「校車的行駛範圍和校園間的距離只有15至20哩，我們卻要教他們學會引擎蓋底下的所有東西。」

然而，這一來恐怕要牽動到聯邦層級的法規；1986年由聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)釋出商用駕照的相關規定，FMCSA發言人德布勞內(Duane DeBruyne)也表示：「當局已經陸續收到有關為校車司機建立一個新的考照類別的需求，降低機械和技術知識的門檻。」

不過德布勞內仍強調，提供研究數據以證實校車司機在制度調整後仍可維持同樣的安全性，是新增考照類別過程中不可或缺的一步。

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