韓裔女加州失蹤卻未獲關注 家人籲協尋

今年6月在加州約書亞樹國家公園(見圖)失蹤的新澤西州韓裔女子周蘿倫未獲足夠關注，家屬希望當局及社會能協助加強搜索。( Getty Images)

紐約州白人女子沛提托(Gabrielle Petito)日前與男友自駕遊結果失蹤，後證實遭殺害一案，引起媒體廣泛報導；然而，同樣是出遊失蹤，6月在加州 約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)失蹤的新澤西州一名韓裔 女子卻未獲得同等聲量關注，家屬希望當局及社會能協助加強搜尋。

韓裔女子周蘿倫(Lauren Chou，音譯)的家人指出，周女在6月28日下午5時左右離開她所投宿的Airbnb，進入尤卡山谷(Yucca Valley)後就杳無音訊，據同行友人和前男友指稱，周女身上沒有食物、水或手機，就這樣逕直走入沙漠。

當地警方幾番搜尋未果後，在7月24日用直升機進行空中搜索，並搜查周蘿倫曾住過的地方；加州聖伯納汀諾郡(San Bernardino)警長表示從未停止搜索，且已「用盡一切調查手段」，但很遺憾仍未能找到周女的蹤影，目前已成立專責調查小組接手調查。

自周蘿倫失蹤至今，她的親友不斷透過各種社群媒體廣為散發消息，並在8月間於臉書 上成立「失蹤人員：周蘿倫」的專頁，希望當局不要放棄搜尋行動。

周蘿倫的家人在臉書上表示：「等待的過程很煎熬，但我們很想念我們善良的女兒、姊姊和阿姨。」還有一位周女的友人回覆：「想到這件事情就讓我非常難過，但我們必須要善用大眾注意力，讓搜索行動持續下去。」

雖然警方保證搜救行動持續進行中，但仍有許多人不滿媒體上報導周蘿倫失蹤的消息量，遠遠低於沛提托；一名網友在推特上表示：「如果『失蹤白人女子綜合症』只是假議題，那能不能拜託誰為這名失蹤的韓裔女子多製造一點聲量？」

不過周蘿倫的家人低調指出，很感激網友們的用心，但不希望這起失蹤案件被拿來與沛提托的案件比較。