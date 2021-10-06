自宅性侵密友 新州前督學被捕

新澤西州前督學諾克斯遭到一名家族友人指控，去年10月4日於自宅中對她性侵害。(柏靈頓郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 坎柏蘭郡(Cumberland)前督學諾克斯(Michael Knox)，2018年才被指控以球棒攻擊他人致傷，現在又傳出遭到一名家族友人指控在去年10月4日，於自宅中對她性侵 害；諾克斯已被捕，目前面臨二級性侵害控罪。

起訴書中指出，52歲的諾克斯去年10月參加派對後，因酒醉而於凌晨1時許委託受害人開車送他回家，並請這名受害人待到隔天早上；由於該名受害人是諾克斯一家的家庭密友，並把諾克斯視為「叔叔」，因此不疑有他地留宿諾克斯家中。

結果當這名受害人準備換上睡衣就寢時，諾克斯闖進房間，並試圖親吻她、脫掉她的衣服，受害人掙脫後跑到客廳沙發上睡覺，並在凌晨2時15分左右，發簡訊告知丈夫當晚要留宿在諾克斯家中。

就在受害人睡著之後，諾克斯壓到受害人身上，並脫下她的褲子，還一邊親吻著受害人一邊告訴她自己多愛她；她強行掙脫之後，諾克斯還一直道歉，央求受害人不要把事情告訴任何人；但隔日一早，受害人仍向當地警方備案。

事實上，這已不是諾克斯第一次違法犯紀；根據法院資料，諾克斯在2018年時，就曾以棒球棍攻擊過閉路電視專賣店店員，但事發後五周即獲准重回督學之職；而後於2019年時，更曾在費城被當地檢警指控普通傷害、重傷害、恐嚇及持有犯罪工具等多項罪名。

諾克斯之前任職的費爾德鎮學區 (Fairfield Township school district)與學區委員會主席米雪兒．甘迺迪(Michelle Kennedy)對此事不予置評，但費爾德鎮學區已將諾克斯的姓名從網站上移除。