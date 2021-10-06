賓州紅藍卡優勢計畫 明年調降參加費用

賓州紅藍卡優勢計畫參加者的費用，在明年將減少15%，每人僅需繳納32.79元，同時新的零元保費計畫將新增幾項福利。(取材自臉書)

根據聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(CMS)最新消息，賓州紅藍卡 優勢計畫(Advantage)參加者的費用，在明年將減少15%，每人僅需繳納32.79元。

儘管如此，處方藥(Part D)費用將從今年的每月31.47元調漲至33元。不過新的零元保費 計畫(zero dollar premium)將新增幾項福利，包括較低的自付額(co-pay)，免費糖尿病檢測用品，以及較低的年度最高自付額上限。加入優勢計畫的期限，將從10月15日起，至12月7日截止。

紅藍卡優勢計畫提過私營保險業者提供醫療福利，特別受到65歲以上長者青睐，在賓州使用率達46.3%。匹茲堡周邊的七個郡除法葉特郡(Fayette)以外，覆蓋率更超過60%，但法葉特郡也有50%以上。最多人投保的優勢計畫地方保險業者，包括Aetna、Highmark以及UPMC。

居住在西賓州的年長者，2022年時將有超過100種方案可選擇，幾乎是五年前的兩倍。不過優勢計畫的保費和福利可能每年調整，同樣的方案可能不會永久存在。

Highmark也為所有紅藍卡優勢計畫的投保人，提供免費糖尿病檢測用品；而且如同Aetna，全新的Complete Blue PPO Signature計畫，也與當地診所與醫院合作提供投保人看診。

Highmark消費者市場資深副總艾倫‧加拉迪(Ellen Galardy)表示：「民眾想要多一些選擇，最重要的是著重預防，並使醫療負擔更加輕鬆。」

UPMC的零元保費計畫，則是專為醫療開支由退伍軍人事務部負擔，且不需處方要保險的退役軍人設計；全新的Life HMO Access Rx計畫，讓投保人具有選擇彈性，以600元加購牙科保險，100元眼科；每個月25元的保費，還包含處方藥負擔。

UPMC醫療保險主任安潔拉‧佩瑞(Angela Perri)：「很開心我們推出這樣具備吸引力的計畫。」