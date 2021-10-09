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黃育羚婦產科醫師喬遷新址 一往如昔 繼續熱心真誠守護您

新澤西訊
黃育羚醫生
黃育羚醫生

  新州北部黃育羚婦產科醫生，其專業醫療技術和熱情的態度始終給予病患一種具有親和力的安全感，全心為母嬰患者的安全保駕護航。黃醫師已於9月起更換看診新址：131 Columbia Turnpike , Suite 1 ，Florham Park,  NJ 07932 ,歡迎來電預約973-949-1286。

  畢業於哥倫比亞大學的黃育羚醫生，在SUNY-Buffalo醫學院取得博士學位，之後就職於紐約Bethy Israel 婦產科，擔任住院部醫生。目前,黃育羚醫師從新澤西Comprehensive Care Center轉去THE MODERN WOMAN OB/GYN繼續擔任婦產科醫生。希望能用自己的專業知識幫助和鼓舞女性。

  THE MODERN WOMAN OB/GYN嚴格遵守防疫的規定，到診所就診時，孕婦或患者與陪同人員需全程佩戴一次性醫用口罩，並攜帶免洗洗手液或消毒紙巾。在接觸診所門把手、門簾等物品後，及時使用手部消毒液清潔雙手，切記手消毒之前不要接觸口鼻眼。同時，與其他人盡可能保持6呎以上距離，積極配合醫護人員的工作，儘量減少在診所停留的時間。

黃育羚醫生愛心小提示：出現什麼症狀需立即就醫？孕婦居家時每天要做自我監測；比如監測體溫變化、體重變化、胎動情況，有無腹痛、陰道流血及分娩徵兆等情況，必要時監測血壓（尤其是有基礎疾病、血壓異常者）。孕婦居家自我監測的過程中，如果出現與產科因素有關的異常，要及時去醫院產科就診！小科普：與產科因素有關的異常主要是指胎膜早破、陰道流血、宮縮，以及頭痛、腹痛、胎動異常等。

  黃育羚醫生在哥倫比亞大學巴納德學院（私立女子學院）就讀時致力將投身女性健康事業， 希望每一位女性珍愛自己,擁有一個健康、美滿人生！期待為您服務,堅守您的幸福安康！

血壓 哥倫比亞大學 紐約

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