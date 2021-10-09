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自然醣褐藻糖膠 3-Plus 褐藻糖膠推薦吸收快、含量高

紐約訊

  根據調查發現，病人在化療期間出現味覺改變的機會率相當高，差不多超過50-60%的病人會出現味覺改變的副作用，從而影響胃口和營養攝取，更進一步影響體重的維持，甚至出現營養失調、疲倦、虛弱無力、免疫力下降等副作用反應。因此，越來越多人在化放療期間服用Fucoidan褐藻糖膠來提升生活品質，順利完成療程，找回健康之路。

   市面上的褐藻糖膠產品大多數都是膠囊、錠劑或粉末的型態。然而，對於有些吞嚥困難、胃口差、味覺改變的病人來說，吞服膠囊、錠劑也許是一件苦差。有鑑於此，NatureMedic®特別研發出自然醣褐藻糖膠3-Plus濃縮液，清新可口酸甜的柚子口味，能促進食慾，改善胃口和味覺。濃縮液的好處是可以更快被人體吸收！很多人不知道，口腔中的黏膜細胞是一種透過口腔內擴散作用的吸收方式，濃縮液可透過口腔黏膜滲透到微血管，再將其帶入體內循環。因此，當你喝下第一口濃縮液時，身體便已經開始吸收並發揮作用。對於中晚期、治療副作用嚴重或免疫力低的人，自然醣褐藻糖膠3-Plus濃縮液是最合適的選擇！

   根據研究建議，褐藻糖膠含量直接影響健康效用。化放療期間每天需要攝取2-8克的褐藻糖膠。日本製造的自然醣褐藻糖膠3-Plus是市面上含量最高的褐藻糖膠產品，每盒有50包，每包含有超過2克的褐藻糖膠精華，每盒總含量為110克，每天服用1-4包即可。產品結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。製成品更通過美國食品和藥物管理局 (FDA) 以及美國農業部 (USDA) 的嚴格進口檢驗。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-Plus？請即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，亦可加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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