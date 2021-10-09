賓州華人僑團聯盟 舉行慶祝中華人民共和國成立72周年論壇

賓州華人僑團聯盟舉行慶祝國慶論壇，共同主席們與嘉賓合影。前排左6、9為執行主席盧文斌、秘書長朱楓。

賓州華人 僑團聯盟（下簡稱“聯盟”） 於10月1日假費城 華埠太湖酒家，舉行慶祝中華人民共和國誕辰72周年論壇。受新冠疫情影響，費城市政府嚴格控制參加大型活動人數，為表達對祖籍國的熱愛之情，聯盟將過往每年中國 國慶日在費城市政廳廣場的升國旗活動，改以論壇形式舉行，給祖國親人送去旅美海外華僑節日的祝福和慰問。費城市議員斯奎拉(Mark Squilla)、歐大衛(David Oh)、賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一，聯盟共同主席們與來自各界的僑胞歡聚一堂，共賞中華文化，同慶國慶佳節，共同祝福祖國盛世華誕，繁榮昌盛，彰顯海外華人華僑的中國心，愛國情。

慶祝活動在中美兩國國歌聲中拉開了帷幕。聯盟執行主席盧文斌致開幕辭，讚揚中國歷經七十二載的艱苦奮鬥，使中華民族實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。 主辦論壇活動除了歡度傳統佳節外，旨在加深海外僑胞對中華傳統文化的弘揚和傳承，讓僑胞們一解思鄉情懷。

聯盟秘書長朱楓致辭表示，很高興金秋之時與大家相聚，共慶祖國72周年華誕。回顧過往，展望未來。中國是具有五千年燦爛文明的泱泱大國，1949年新中國成立後，中國人民經過多年的艱苦努力，在21世紀躋身為世界強國，成為世界第二大經濟體。中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，中美關係發展符合兩國和世界人民的期待，冀望聚焦合作，管控分歧，增進互信，擴大合作，推動兩國關係持續穩定發展，共同肩負起促進人類和平發展的歷史責任。

共同主席沈丕權宣讀了中國駐紐約總領館黃屏總領事的賀函，孫一帶來了賓州州長沃夫（Tom Wolf）的賀信，感謝聯盟帶領會員致力於促進中美友好，傳承中華文化，積極回饋社區，服務僑胞，為增進中美民間友誼做出的不懈努力，展示了華人社團和族群的良好形象。

歐大衛、斯奎拉、天普大學法學院副院長桑國亞（John Smagula）分別致詞，表示費城社區極具多元化是各族裔努力的結果，感謝華人為社區的付出，肯定了聯盟為增強市府與華人社區關係做出的突出貢獻。

聯盟向榮譽主席張文欽、榮譽秘書長王玉明頒發了服務社區獎匾。共同主席代表仲毅、張茂生也向祖國生日送上了祝福，祝願中美兩國相互理解，繼續合作，共創未來！

費城姐妹舞蹈團表演了精彩的舞蹈，充分展現了海外華僑對祖國的拳拳赤子之心。眾人祈願在新時代的征程上，共創佳績，同圓共用中國夢。