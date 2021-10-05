擬模仿科倫拜事件 賓州4高中生被控罪

賓州四名學生策畫在「科倫拜校園事件」25周年當天、意即2024年的4月20日，在杜摩爾高中展開一場大規模攻擊。(美聯社)

賓州 四名學生策畫在「科倫拜校園事件」(Columbine High School massacre)25周年當天、意即2024年的4月20日，在他們的學校展開一場大規模攻擊；該州拉克瓦納地區檢察官 辦公室表示，已將其中兩名學生指控「嚴重罪名」，另外兩人則被控以青少年犯罪。

兩名被指控嚴重罪名的15歲學生分別為艾莉莎‧庫查斯基(Alyssa Kucharski)和路易斯(Zavier Lewis)，罪名包括非法持有大規模破壞性武器、意圖進行恐怖威脅、嚴重攻擊、非法持有爆裂物製品和串謀犯罪。

另外，庫查斯基還被指控可能造成大規模災難；法律文件指出，庫查斯基與路易斯共謀，將以「科倫拜事件的風格」攻擊賓州的杜摩爾高中(Dunmore High School)，且目標鎖定校內三名特定教職員和其他人。

1999年4月20日在科羅拉多州 的科倫拜高中，遭到兩名學生持槍和炸彈攻擊，造成13人死亡、23人輕重傷，而兩名兇手則是在犯案後自盡。

據稱，庫查斯基向警方坦承，她對科倫拜事件非常「著迷」，並和路易斯共同策畫要複製這場攻擊，而且還計畫造成更多傷亡；警方也在庫查斯基的家中搜到自製的汽油彈、管狀炸彈和其他武器，還有一系列槍支和爆裂物的清單。

路易斯則向警方聲稱自己「不喜歡學校裡的每個人」；其中一名被起訴的青少年家長向警方坦承，自己的孩子是透過一個名為「天生殺手」(Natural Born Killers)的群組與其他嫌犯聯絡，討論預謀犯案的細節。