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未強制戴口罩 新州第6大學區250人確診

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州湯姆斯河鎮學區自本學年初以來實施「選擇性戴口罩」，卻至少已有900名教職員及學生因暴露於感染風險被迫隔離。(美聯社)
新澤西州湯姆斯河鎮學區自本學年初以來實施「選擇性戴口罩」，卻至少已有900名教職員及學生因暴露於感染風險被迫隔離。(美聯社)

新澤西州湯姆斯河鎮(Toms River)學區自本學年初以來實施「選擇性戴口罩」，至今已有超過900名教職員及學生因暴露於感染風險被迫隔離，250人確診感染新冠肺炎。

該學區為新州第六大學區，學生人數達1萬5500人；儘管9月20日以來全州要求實施口罩令，但該校自年初開始便以熱浪為由不願實施。

該學區一共豁免強制戴口罩長達八天，共計887人和26名教職員被列為曾暴露於感染風險下，不過已有23名學生解除隔離。

學區統計顯示，目前為止共218名學生和33名教職員確診感染新冠肺炎，但並非所有染疫者都還具有傳染力；現階段有864名學生跟26名教職員因被確診、或與確診者在近期有近距離接觸，正接受居家隔離；這些人分別占學生總數的6%及教職員的1.2%。

自今年學期開始，湯姆斯河鎮便向新州州長墨菲(Phil Murphy)以熱浪為由申請實施校園內選擇性戴口罩，且範圍還包含沒有空調的地區；今年5月湯姆斯河鎮教育委員會還向州政府發函呼籲，要求州長取消口罩令。

根據新州衛生官員提供的數據，只顯示各州和全國每周校園內確診案例的更新，並沒有關於學區或學校的細節；有些學區雖然也會公布確診案例的資料，但並非強制性。

然而，州政府定義校園內疫情爆發的標準卻非常狹隘，泛指透過接觸者追踪紀錄證實，校園內三人或以上確診染疫，且與校園傳染有關；儘管該學區已有250人通報染疫，但其所屬的海洋郡(Ocean County)的疫情紀錄仍顯示無校園感染。

新州衛生專員佩西奇利(Judith Persichilli)說：「這些案例都還在審查當中，地方衛生官員也將持續和學區合作控制疫情擴散。」

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