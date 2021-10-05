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拯救白杉木 新州擬砸2000萬造林

編譯林育正／綜合報導
受氣候變遷衝擊，新澤西州大西洋沿岸昔日茂密的白杉木逐漸消失，新州準備著手展開造林，來挽救這場生態浩劫。圖為新州Double Trouble州立公園中的白杉木。(美聯社)
受氣候變遷衝擊，新澤西州大西洋沿岸昔日茂密的白杉木逐漸消失，新州準備著手展開造林，來挽救這場生態浩劫。圖為新州Double Trouble州立公園中的白杉木。(美聯社)

新澤西州大西洋沿岸昔日茂密的白杉木(White Cedar)，遭受氣候變遷衝擊，從過去綠油油的一片，變為慘白的「鬼樹林」(ghost forest)；為拯救這場生態浩劫，新州準備著手展開造林工作，而主要經費來源，則是地下水的汙染源。

大西洋白杉木生長於淡水濕地，被視為保護新州沿岸的第一道屏障，更能將二氧化碳儲存至地面，以及過濾汙染物的功效。新澤西州環境保育廳表示，計畫復育面積達一萬英畝的白杉木樹林，這是該物種在美國境內，最大的復育計畫。

計畫預計將耗資2000萬元且時間長達10年，經費則來自現已被禁止，過去曾汙染全美各地地下水的天然氣添加物，製造廠和販售商與法院達成的和解金。

新澤西環境保護理事會會長拉圖瑞(Shawn LaTourette)表示：「透過這次的計畫，我們將再次打造茂盛的白杉木樹林，但地點將位於地勢更高的區域，避免遭受海平面上升和鹽水的侵襲，同時為全球稀少的動植物提供棲息地，更兼具吸收洪水以及二氧化碳的功用。」

但由於海平面上升，以及颶風頻率增加，導致海水侵襲白杉木生長的淡水區域造成大量死亡；此外，2021年珊迪颶風，也使不少樹木倒下。

過去從緬因州至佛羅里達州北部，以及墨西哥灣部分沿岸地區，大西洋白杉木的覆蓋面積達50萬英畝；新澤西州沿岸就占11萬5000英畝。不過今日全國的白杉木占地面積僅剩12萬5000英畝，其中2萬5000英畝在新澤西州。

目前復育計畫分為雙軌進行，先在白杉木的生長地將其他入侵的樹木移除，使其落下種子後能順利生長。另一方面，州政府營運的復育機構將先種植白杉木，接著再移植到海水無法侵襲的區域。不過白杉木生長，必須耗時數十年。

拉圖瑞指出白杉木的三大好處，除了吸收暴風雨帶來的降雨減緩洪水氾濫之外，也能吸收二氧化碳，根部更能使地下水更乾淨。

新澤西州環保廳人員展示白杉木的右莢。(美聯社)
新澤西州環保廳人員展示白杉木的右莢。(美聯社)

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