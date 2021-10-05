氣象預測 新賓今年「秋色」繽紛

氣象服務網站AccuWeather表示，新州南部到賓州東部一帶，還有紐約州北部地區將會有個「生氣蓬勃」、色彩艷麗的秋天。(Getty Images)

新澤西州及賓州 地區的民眾今年想要觀賞秋葉可以不必跑太遠了，氣象服務網站AccuWeather形容，新州 南部到賓州東部一帶，還有紐約州 北部地區都會有個繽紛的秋天。

AccuWeather的預測紀錄寫道：「秋葉顏色轉換的時間點與氣候息息相關，而近來全國的氣候模式已經觸動開關，招喚了大自然之母。」

「去年夏末期間東北地區受到旱季延長的影響，樹木的情緒顯得有些緊張，」AccuWeather的氣象預測員帕斯特洛克(Paul Pastelok)說：「因此導致秋葉提前落下，顏色雖然還是很鮮豔，但並不完美。」

然而，今年秋天在東北地區的落葉林看來可能比AccuWeather形容得更加色彩豐富，但「秋葉變色的時程仍可能有些變數」，因為近來緩和的氣候可能會讓秋葉變色的時間延後一兩周。

「像佛蒙特州、新罕布夏州和紐約州北部地區，秋葉變色最旺盛的期間通常介於9月底至10月的第一個禮拜，」AccuWeather表示：「不過今年可能會延後到10月的第二個禮拜。」

氣象專家表示，今年新賓一帶夏季豐沛的雨水，加上9月份乾冷的天氣，是形成秋色豐富的兩大因素，不過，部分雨水過盛地區，如新州北部及中部，葉子顏色就比較不飽滿。

至於日前那些受到艾妲颶風(Hurricane Ida)重創、遭大量豪雨和洪水淹沒的地區仍有機會看到顏色鮮豔的葉子。

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