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3年前 安裝下水道工人觸電亡 包商認罪罰2萬

編譯柯立偉／綜合報導

賓州下水道工程承包商「Insight Pipe Contracting」，於2018年時在約翰斯敦(Johnstown)發生一起工人觸電死亡的工安意外，該公司負責人日前已與檢察官就「違反聯邦工安法規要求致人於死」部分達成認罪協議，罰款2萬元、緩刑三年，預定10月28日由法院宣判。

當局指出，事發當時該公司員工操作機械手臂，要拆卸管線中的線路並放到人孔蓋中，結果去卡住了；操作手在調整機械手臂的移動方向時，又不慎碰觸到附近電路；就在此時，時年30歲的狄亞茲(Christopher Diaz)把手放在已被附近電路通電的門上，似乎是想和操作員說些什麼，結果遭到強大電流襲擊，導致狄亞茲當場死亡。

除此之外，據當時媒體報導，還有兩名試圖將狄亞茲從門板上拉開的同事受傷。

由於承包商未遵守聯邦政府「施作電路工程時應保持10呎淨空」的工安規定，聯邦勞工部職業安全衛生署(OSHA)開罰18萬元。

Insight Pipe Contracting行政經理黛安．瑞柏(Diane Reiber)表示，該公司自經歷此次死亡悲劇的教訓後，已加強落實工安要求；她說：「這是一起悲劇，我們對於失去一位重要員工深感哀痛；此後我們已與政府充分合作，更新工安標準及安全指南，以完全符合所有的相關法規、準則及標準。」

勞工部 聯邦政府 賓州

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